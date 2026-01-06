Новини
Спорт »
Бг футбол »
Запро Динев подсилва Локомотив Пловдив с двугодишен договор

6 Януари, 2026 15:39 402 0

Той е продукт на школата на Беласица

Запро Динев подсилва Локомотив Пловдив с двугодишен договор - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив привлече в редиците си бившия футболист на Ботев Пловдив – Запро Динев. Официалната информация бе потвърдена от клуба, като талантливото крило подписа контракт за две години и половина и вече е част от „черно-бялото“ семейство.

Роденият в Петрич на 25 септември 1999 година Динев е продукт на школата на Беласица, а през годините е защитавал цветовете на редица български отбори. Сред тях се открояват Септември (София), Септември (Симитли), Беласица, Ботев (Пловдив), Витоша и Миньор. Последната му спирка преди да облече екипа на Локомотив бе Пирин (Благоевград).

“Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред!", сподели футболистът след трансфера.


