Манчестър Сити планира сериозни промени: Трима футболисти на изхода през януари

Манчестър Сити се готви за трансферна вихрушка през зимата, като ръководството на „гражданите“ е отворено към предложения за трима свои играчи, с цел да подсили бюджета за нови попълнения. Според информация на Football Insider, английският шампион е готов да се раздели с някои от младите си таланти, ако получи достатъчно атрактивни оферти.

Първият, който може да напусне „Етихад“, е универсалният защитник Рик Люис. 21-годишният английски национал, който през този сезон има 12 участия и две асистенции във всички турнири, все по-рядко попада в плановете на Пеп Гуардиола. Очаква се, че клубът ще поиска около 35 милиона евро за правата му – сума, която може да привлече интереса на редица европейски грандове.

Втората потенциална раздяла касае норвежкото крило Оскар Боб. 22-годишният футболист, който е записал 14 мача и една асистенция за Сити, е обект на интерес от страна на Кристъл Палас. Лондонският клуб обмисля както временен наем, така и постоянен трансфер, а цената на Боб се върти около 25 милиона евро.

Най-голямата изненада обаче е възможната продажба на бразилския талант Савиньо. Само преди няколко месеца 21-годишното ляво крило удължи договора си с Манчестър Сити до 2031 година, но въпреки това клубът е склонен да се раздели с него, ако получи оферта в размер на поне 45 милиона евро. През настоящата кампания Савиньо има 19 мача, един гол и три асистенции, а през лятото интерес към него проявяваше и Тотнъм, макар до сделка да не се стигна.

Януарският трансферен прозорец обещава да бъде горещ за Манчестър Сити, който е решен да освежи състава си и да инвестира в нови звезди, дори ако това означава да се раздели с някои от най-обещаващите си млади играчи.