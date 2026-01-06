Лоши новини за Ман Сити: Рубен Диаш аут за месец и половина, Гвардиол със сериозна травма

Поредна неприятна новина разтърси шампионите на Англия - Манчестър Сити. Португалският защитник Рубен Диаш ще бъде извън терените за около шест седмици, след като получи контузия в подколянното сухожилие.

Това стана ясно от официално съобщение, публикувано на сайта на клуба.

Тежкият удар за „гражданите“ идва само ден след като стана ясно, че хърватският национал Йошко Гвардиол също ще пропусне остатъка от сезона. Младият бранител е със счупен крак, а лекарите се опасяват, че възстановяването му може да се проточи дотолкова, че да пропусне и предстоящото Световно първенство в Северна Америка.

Така мениджърът Пеп Гуардиола се изправя пред сериозно предизвикателство в защитната линия на тима, докато Манчестър Сити се бори на няколко фронта.