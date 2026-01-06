Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лоши новини за Ман Сити: Рубен Диаш аут за месец и половина, Гвардиол със сериозна травма

Лоши новини за Ман Сити: Рубен Диаш аут за месец и половина, Гвардиол със сериозна травма

6 Януари, 2026 17:23 363 0

  • англия -
  • манчестър сити-
  • рубен диаш-
  • контузия -
  • гражданите-
  • йошко гвардиол-
  • пеп гуардиола

Пеп Гуардиола се изправя пред сериозно предизвикателство в защитната линия

Лоши новини за Ман Сити: Рубен Диаш аут за месец и половина, Гвардиол със сериозна травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поредна неприятна новина разтърси шампионите на Англия - Манчестър Сити. Португалският защитник Рубен Диаш ще бъде извън терените за около шест седмици, след като получи контузия в подколянното сухожилие.

Това стана ясно от официално съобщение, публикувано на сайта на клуба.

Тежкият удар за „гражданите“ идва само ден след като стана ясно, че хърватският национал Йошко Гвардиол също ще пропусне остатъка от сезона. Младият бранител е със счупен крак, а лекарите се опасяват, че възстановяването му може да се проточи дотолкова, че да пропусне и предстоящото Световно първенство в Северна Америка.

Така мениджърът Пеп Гуардиола се изправя пред сериозно предизвикателство в защитната линия на тима, докато Манчестър Сити се бори на няколко фронта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ