Германският национал Никлас Фюлкруг пред трансфер в Милан

Милан посяга към Никлас Фюлкруг. Германският национал в момента е футболист на Уест Хем, но не попада в плановете на мениджъра Нуно Еспирито Санто.

Бившият играч на Вердер търси силна футболна пролет, за да има шансове да попадне в Бундестима за предстоящото световно първенство в Северна Америка.

През настоящия сезон той има едва 8 участия във всички турнири с екипа на "чуковете“, като не е отбелязал нито един гол.

Преговорите с Милан вървят добре, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо.

Фюлкруг е приоритизирал преминаването си при "росонерите“ за сметка на офертите от неговата родина.

Очаква се контрактът за отдаване под наем да стане факт през януари.

Вратарят на Милан Майк Менян участва в пресконференция преди мача на тима си, който ще защитава Суперкупата на Италия, започвайки утре срещу Наполи на полуфинала на турнира, който се провежда в Рияд.



"Най-важният въпрос е какво мога да направя всеки ден. Говори се за бъдещето ми, но това не ме притеснява. Сега не е моментът да говорим за бъдещето ми, имаме мач да изиграем. Ще се опитам да дам максимума утре и ще видим какво ще стане", заяви френският национал на въпрос дали ще поднови договори си с "росонерите".



"Резултатите ни сега са по-добри. Този сезон сме повече отбор, повече семейство, група, в която се живее добре. Промениха се много неща, треньорът и екипът му донесоха яснота. Трябва да продължаваме така и да поддържаме този ритъм, за да постигаме позитивни резултати", каза Менян за треньора Масимилиано Алегри.



Самият Алегри сподели: "Утрешният мач ще бъде различен. Това е директна елиминация, а целта е да достигнем финала. Наполи е много силен отбор и това ще бъде сложен и труден двубой. Без значение какви тактики използва, Наполи е силен отбор, който вкарва много голове от самото наказателно поле. Утре ще се играе страхотен мач с много качествени футболисти“.