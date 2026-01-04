Новини
Наполи триумфира над Лацио в Рим след бурен двубой с три червени картона

4 Януари, 2026 16:50 469 0

Головете отбелязаха Леонардо Спинацола и Амир Рахмани

Наполи триумфира над Лацио в Рим след бурен двубой с три червени картона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шампионът на Италия – Наполи, демонстрира класа и хладнокръвие, като надделя с 2:0 над Лацио на „Стадио Олимпико“. С този успех неаполитанците се изкачиха на второто място в Серия А и се доближиха само на точка зад лидера Милан.

Още в 13-ата минута гостите дадоха тон на срещата – Матео Политано проби по дясното крило и с прецизно центриране намери Леонардо Спинацола, който с великолепен удар от въздуха откри резултата.

Натискът на Наполи не стихна и в 33-ата минута Амир Рахмани удвои преднината, след като засече с глава отлично изпълнен пряк свободен удар отново на Политано.

Втората част на двубоя премина под знака на напрежението и нервите. В 81-ата минута нападателят на Лацио Тиджани Нослин напусна терена преждевременно, след като получи втори жълт картон.

Малко по-късно страстите се нажежиха до червено – защитникът на домакините Адам Марушич и Паскуале Мацоки от Наполи бяха изгонени след спречкване, което доведе до общо три червени картона в срещата.

След този успех Наполи вече има 37 точки и диша във врата на Милан, който води с 38. Интер е трети с 36, а Рома и Ювентус делят четвъртата позиция с по 33 точки. В топ 6 се нареждат още Комо с 30 и Болоня с 26 пункта.


