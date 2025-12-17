ФИФА раздава над 700 милиона долара на участниците на Мондиал 2026

Всеки отбор, участващ в Световното първенство през 2026 г., е гарантирано получил поне 10,5 милиона долара, предаде Топспорт.

Журналистът Бен Джейкъбс съобщава, че Съветът на ФИФА е отпуснал рекордните 727 милиона долара за Световното първенство през 2026 г. - 50% увеличение в сравнение със Световното първенство през 2022 г. в Катар. Сумата ще бъде разпределена между участващите асоциации членки, като 655 милиона долара ще съставляват наградния фонд на турнира.

Победителят от Световното първенство през 2026 г. ще получи награден фонд от 50 милиона долара, докато финалистът ще получи 33 милиона долара. Бронзовият медалист ще спечели 29 милиона долара, а отборът на четвърто място ще получи 27 милиона долара. Четвъртфиналистите ще получат по 19 милиона долара, участниците от осминафиналите ще получат 15 милиона долара, а тези, които стигнат до осминафиналите, ще получат по 11 милиона долара. Отборите, елиминирани в груповата фаза, ще получат по 9 милиона долара.

Освен това, всеки участник в Световното първенство през 2026 г. ще получи 1,5 милиона долара за покриване на разходите си за подготовка. Това означава, че всяка асоциация ще получи поне 10,5 милиона долара за участие в турнира.