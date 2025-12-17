Левски обърна ЦСКА във волейболното дерби при мъжете

Шампионът Левски София победи драматично ЦСКА с 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6) в дербито на 9-ия кръг в efbet Супер Волей, предаде sportal.bg.

“Сините” приеха “червените” в своята зала “Левски София” пред около 500 зрители.

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини изгледа на живо дербито.

Сред резервите на ЦСКА за мача бе и бившият национал Бранимир Грозданов.

Шампионите от Левски поведоха с 2:1 след блокада на Лазар Бучков срещу атака на Николай Пенчев. мощна атака на Гордан Люцканов по диагонала от зона 4 и 5:3. Пайп на Гордан Люцканов се справи с тройна блокада за 6:4. Мощна атака на Гордан Люцканов от зона 4 по диагонала и резултатът стана 11:7. Блокаут на Юлиан Вайзиг и "сините" поведоха с 5 точки при 12:7. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Юлиан Ваезиг атакува мощно по диагонала от зона 2 - 14:11. Атака на Гордан Люцканов и 20:16. Николай Пенчев би сервис в мрежата и Левски спечели първата част с 25:20.

Атака по диагонала на Николай Пенчев и ЦСКА поведе с 4:2 в началото на втората част. Блокада на Гордан Люцканов и равенство при 10:10. "Червените" дръпнаха с 2 точки при 14:12. Изключително технична атака на Тодор Скримов - 14:15. ЦСКА дръпна с 19:17. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Юлиан Вайзиг атакува по диагонала от зона 2 и 19:21. Стойко Ненчев атакува в центъра и 22:19 за "червените". Грешка на Николай Пенчев в атака и 22:21. Александър Попов взе прекъсване за "червените". Технична атака на Тодор Скримов и 21:22. Стойко Ненчев атакува в центъра и ЦСКА стигна до геймбол при 24:22. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Блокада на Светослав Гоцев спря атака на Мохамад Реза Беик - 23:24. Мохамад Реза Беик атакува успешно и ЦСКА спечели втората част с25:23.

Волейболистите на ЦСКА поведоха с 3:1 в началото на третата част. Атака на Николай Пенчев и 7:5. Ас на Лазар Бучков и Левски поведе с 14:13. Гордан Люцканов атакува в аут и ЦСКА поведе с 20:18.

След дълго видео повторение и протести на Николай Желязков, той получи жълт картон.

Блокаут на Гордан Люцканов и 19:22. Технична атака на Стойко Ненчев в центъра и 23:19. Нова атака на Стойко Ненчев в центъра и 24:21. Великолепна комбинация Стоил Палев - Светослав Гоцев - 22:24. Тодор Скримов атакува прецизно за 23:24. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Мохамад Реза Беик атакува технично и 25:23.

Страхотна блокада на Светослав Гоцев и Левски поведе с 3:0 в началото на четвъртата част. Пайп на Гордан Люцканов след подаване с 1 ръка да Стоил Палев - 4:1. "Пирон" на Лазар Бучков в първия метър и 9:6. Ас на Лазар Бучков и 10:6. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Атака на Юлиан Вайзиг и 11:6. Ас на Стоил Палев направи резултата 13:8. Ас на Тодор Скримов и Левски поведе с 15:10. Никола Великов замени Висенте Монфорд Миная. Перфектна комбинация Стоил Палев - Лазар Бучков и 18:11. Захари Згуров върна една точка за ЦСКа - 12:18. Още една бомбена атака на Лазар Бучков 20:12. ЦСКА намали до 18:21. Атака на Тодор Скримов направи резултата 22:18. Левски спечели четвъртата част с 25:20.

Блокаут на Гордан Люцканов и шампионите поведоха с 1:0 в тайбрека. Мощен сервис на на Тодор Скримов и контраатака на Гордан Люцканов - 2:1. Последна червен картон за Мохамад Реза Беик за невъздържано поведение и още една точка в актива на Левски - 3:1. Блокада на Гордан Люцканов срещу атака на Хеймиш Хейзълдън - 4:1. Лазар Бучков атакува мощно в центъра за 5:2. Контраатака на Лазар Бучков и 6:2 за Левски. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Чудовищна блокада на Лазар Бучков - 9:5. Блокада на Юлиан Вайзиг срещу атака на Махамад Реза Беик - 11:6. Александър Попов взе второто си прекъсване в тайбрека. Левски спечели убедително тайбрека с 15:6.

Стоил Палев бе избран за MVP.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Хеймиш Хейзълдън, Махамад Резе Беик, Николай Пенчев, Стойко Ненчев, Тодор Костов - Мартин Божилов-либеро (Никола Великов, Захари Згуров, Красимир Митев, Мартин Павлов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: Борислав Цветанов

Източник: sportal.bg