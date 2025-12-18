Манчестър Сити е на полуфинал за "Карабао Къп" след успех над Брентфорд

Манчестър Сити последва Челси на полуфиналите на "Карабао Къп", след като надделя с 2:0 над Брентфорд в четвъртфинален сблъсък, игран на "Етихад Стейдиъм", предаде sportal.bg.

Без да влага много голям процент от възможностите си, тимът на Гуардиола пречупи лондончани с красив гол на Раян Шерки (32') и щастливо попадение след рикошет на Савиньо (67'). Така "гражданите" записаха шеста поредна победа във всички турнири, докато "пчеличките" са без успех в последните си четири срещи.

Гуардиола направи цели седем промени в състава си в сравнение с мача с Кристъл Палас през уикенда. Само Нико О'Райли, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Раян Шерки запазиха местата си. Джеймс Трафърд започна на вратата, а 18-годишният Дивайн Мукаса стартира на върха на атаката. Сред резервите бяха Домнарума, Диаш, Гвардиол, Силва, Нунеш, Фоудън и Холанд.

В състава на Брентфорд промените бяха шест. Джордан Хендерсън и Игор Тиаго изобщо не бяха в групата. Ван ден Берг, Колинс, Кайоде, Йенсен и Янелт запазиха местата си. Кевин Шаде се завърна след наказание, а Хакон Рафн Валдимарсон застана на вратата. Данго Уатара и Франк Ониека не са на разположение, тъй като вече имат ангажименти около участието си на Купата на Африканските нации.

Шерки и Боб нанесоха удари в началото, но първият премина встрани, а вторият бе спасен. Брентфорд също атакуваше.

В 16-ата минута дойде и първата много спорна ситуация. Шаде се откъсваше, но Хусанов го фаулира малко преди наказателното поле. Гостите претендираха не без основавания, че това е предотвратяване на чиста голова възможност, но централният бранител се размина само с жълт картон. Ако в тези мачове имаше ВАР, той по всяка вероятност щеше да бъде изгонен.

Още в 18-ата минута Оскар трябваше да бъде заменен принудително, тъй като получи поредна контузия. На мястото му влезе Фоудън.

Шерки отправи още един удар, който бе спасен, но в 32-рата минута неговата настоятелност даде резултат. Шаде изчисти с глава центриране от корнер на Мукаса, след което топката стигна до Шерки на границата на наказателното поле. Французинът много добра обработи кълбото, освободи се от Дамсгор, който закъсня, и стреля прекрасно в горния десен ъгъл.

Брентфорд имаше добри моменти както в началото, така и в края на полувремето, но гостите нанесоха само един точен удар през първите 45 минути. Той бе дело на Йенсен след добре изпълнен фал след ситуацията с нарушението на Хусанов. Трафърд обаче реагира добре и спаси.

В началото на втората част - в 54-тата минута, Трафърд отново направи добро спасяване след удар на Аейр от 20-ина метра.

Валдимарсон пък спаси шут на Фоудън от воле. В 67-ата минута Манчестър Сити удвои след контраатака. Фоудън намери отляво Савиньо, който влезе в наказателното поле и стреля. Топката рикошира в Айер, който се хвърли да блокира, но така прехвърли вратаря и влезе в далечния ъгъл за 2:0.

До края Сити доминираше, но не стигна до нов гол. Интересното е, че Фоудън, който влезе като резерва на мястото на контузения Боб, бе заменен в 82-рата минута от Грей.

Нюкасъл продължава защитата на трофея "Карабао Къп", след като се класира на полуфиналите на турнира през този сезон.

"Свраките" победиха с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" и станаха третият отбор, който се класира за финалната четворка, след Челси и Манчестър Сити. Йоан Уиса отбеляза първия си гол за Нюкасъл в 10-ата минута, но Саша Лукич изравни в 16-ата. "Свраките" доминираха, но стигнаха до победата чак в добавеното време, когато Люис Майли донесе радост на феновете на домакините.



Еди Хау бе направил шест промени в сравнение с неуспешното дерби със Съндърланд. Голямата новина бе, че Йоан Уиса за първи път започна като титуляр. Бившият нападател на Брентфорд замени Ник Волтемаде на върха на атаката. Джейкъб Мърфи и Харви Барнс му помагаха по фланговете. Джейкъб Рамзи, Джо Уилок и Фабиен Шер също бяха титуляри.



В състава на Фулъм имаше четири промени, като три от тях бяха принудителни, тъй като Марко Силва не може да използва Баси, Иуоби и Чуквуезе, които заминаха за участие на Купата на африканските нации. Куенка, Лукич и Кевин ги замениха. Бенжамен Лекомт стартира на вратата.



Уиса стартира брилянтно и още в десетата минута на първия си мач като титуляр се разписа отблизо, след като преди това Лекомт не много добре изби остро центриране на Мърфи отдясно.



Само шест минути след това обаче Фулъм изравни, след като засече с глава центриране на Робинсън.

Нюкасъл имаше по-добрите възможности до почивката, но така и не успя да възстанови преднината си. Уиса, Гимараеш и Ливраменто бяха близо, но нов гол не падна.



"Свраките" владееха много повече топката през второто полувреме, но не успяваха да създадат чисти положения. В 65-ата минута Андерсен си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата центриране на Мърфи. Спаси го обаче това, че играчът на Нюкасъл бе в положение на засада преди това.



Хау пусна Волтемаде и Тонали, а по-късно и Гордън и Еланга. Ливраменто пък получи контузия и бе заменен от Алекс Мърфи.



В добавеното време Волтемаде задържа топката в наказателното поле и пусна към Люис Майли, който стреля много опасно, но Лекомт се намеси блестящо и изби в корнер. След центрирането от него именно Майли засече с глава и донесе победата на Нюкасъл, пращайки отбора на полуфинал.

Така носителят на трофея Нюкасъл Юнайтед ще се изправи срещу осемкратния победител Манчестър Сити в полуфиналите на "Карабао Къп".

Това определи тегленият тази вечер жребий за тази фаза на турнира.



В другия полуфинал ще имаме лондонски сблъсък.Челси ще срещне победителя от двойката Арсенал – Кристъл Палас. „Сините“ обаче ще трябва да изчакат до вторник, 23 декември, за да узнаят кой от двата лондонски съперника ще им се противопостави.



Четвъртфиналният двубой на „артилеристите“ срещу „орлите“ беше пренасрочен, за да се избегне ситуация, в която воденият от Оливер Гласнер тим на Палас да изиграе три мача в рамките на пет дни поради участието си в Лигата на конференциите в четвъртък.



Първите срещи от полуфиналите ще се проведат в седмицата, започваща на 12 януари 2026 г., а реваншите са предвидени за седмицата от 2 февруари.