Пеп Гуардиола категоричен: Оставам в Манчестър Сити въпреки слуховете за Мареска

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, разсея всички спекулации относно бъдещето си, като ясно заяви, че няма намерение да напуска клуба, въпреки появилите се информации за интерес към италианския треньор Енцо Мареска.

В последните дни медиите на Острова и в Европа разпространиха слухове, че ръководството на "гражданите" обмисля Мареска за евентуален наследник на испанския специалист, ако той реши да се раздели с клуба преди изтичането на договора си през лятото на 2027 година. Самият Мареска наскоро напусна Челси, а според източници от ДПА, раздялата е настъпила след разговори между него и Манчестър Сити. Въпреки това, Гуардиола демонстрира спокойствие и увереност в позицията си.

"Челси се разделя с изключителен мениджър и страхотен човек. Това е тяхно решение и не мога да коментирам повече. Във футбола изненади няма – просто още едно доказателство колко съм щастлив и благодарен, че съм част от този невероятен клуб", сподели той пред медиите.

Пеп подчерта, че е напълно отдаден на Манчестър Сити: "Имам действащ договор, казвал съм го неведнъж. Вече десет години съм тук и един ден ще дойде време да си тръгна, но засега съм щастлив и мотивиран да продължа да се боря с отбора си. Обичам работата си тук и с нетърпение очаквам бъдещето."

Испанският наставник призна, че не знае какво да очаква от Челси, който е следващият съперник на Сити във Висшата лига, особено след последните промени в лондонския клуб.