Чаби Алонсо: Доволен съм, че продължаваме напред, но ни липсва постоянство и зрялост в определени моменти

Реал Мадрид надделя с 3:2 над Талавера и си осигури място в следващия кръг на Купата на краля. След последния съдийски сигнал старши треньорът Чаби Алонсо сподели впечатленията си пред медиите, като не скри задоволството си от постигнатото.

„Купата на краля винаги поднася изненади – днес не беше изключение. В такива турнири всичко може да се случи, както на нас, така и на всеки друг отбор. След като поведохме с 3:1, допуснахме попадение и напрежението се върна. Талавера се представи на висота и ни затрудни сериозно. През първата част контролирахме събитията, но пропуснатият шанс за 3:0 остави интригата жива до края. Истински спектакъл за феновете!“, заяви Алонсо.

Треньорът на „белия балет“ подчерта, че основната цел – класиране напред – е изпълнена, но отбеляза и някои аспекти, върху които тимът трябва да работи: „Доволен съм, че продължаваме напред, но ни липсва постоянство и зрялост в определени моменти. Трябва да затваряме мачовете по-рано, защото във футбола всичко се обръща за миг. Ще работим върху това“.

Алонсо не пропусна да похвали Килиан Мбапе, който отново бе сред главните действащи лица с два гола: „Килиан има невероятен усет към гола. Третото попадение бе решаващо, затова остана на терена до края. Родриго също се включи отлично. Имаме нужда и други играчи да показват подобна ефективност, защото създаваме положения, но трябва да ги реализираме“.

В срещата дебют за първия отбор направиха младите Давид Хименес и Хорхе Сестеро – нещо, което Алонсо приветства: „Следя ги отблизо в Кастиля. Давид изигра стабилни 90 минути, показа увереност и добри центрирания. Хорхе е изключително интересен футболист с голям потенциал. Радвам се, че получиха шанс да се докажат“.