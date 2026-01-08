Новини
Шаламанов: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран

8 Януари, 2026

Бившият министър на отбраната коментира действията на САЩ

„Годината е важна за САЩ. Ще се честват 250 години от създаването на републиката – на 4 юли. Няколко дни по-късно е срещата на върха на НАТО в Анкара. Гренландия е изключително важна за сигурността на Северния Атлантик и контрола на корабоплаването“, каза в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов.

„НАТО е изключително важно за сигурността на Европа. Ние не сме странични наблюдатели. Всички информационни атаки и манипулации целят да отслабят Алианса не са в наша полза. Исторически има прецеденти. Не вярвам във военна намеса. Лидерите на Европа заявиха, че това въпрос на суверенитета на Дания“, подчерта той.

„Знаем за промените в климата, които ще направят Гренландия по-достъпна и използваема в бъдеще. Защитата на арктическия региони на Канада и САЩ зависят и от Гренландия. Така, както Тайван е важен в Тихия океан като преграда между Китай и САЩ, така и Гренландия е ключова за защитна преграда на САЩ и Европа от Крайния Север. Предстои природните богатства на Гренландия да бъдат разработени. Дали това ще е от държави от НАТО, или ще навлязат китайски инвестиции – разликата е голяма“, подчерта Велизар Шаламанов.

Бившият министър на отбраната коментира и ситуацията във Венецуела, след нападението на САЩ и залавянето на Николас Мадуро.

„Това е един начин на разговор, който САЩ водят с Русия, Китай и Иран, показвайки им какво може да стане. Действията на САЩ, които представляват нарушаване на правилата, са напомняне, че Русия, Китай и Иран не могат да продължат да нарушават правилата. Може би ще се стигне до нови адаптирани правила, които да бъдат наложени и спазвани“, коментира Шаламанов.


  • 1 Бай Тръмп

    10 34 Отговор
    Путин искаше Многополюсен свят, където по-големите бият по-малките - получи го.

    Няма Барак, няма Байдън - има Тръмп бие наред, защото е най-голям! Ако трябва и Китай ще набие, ако трябава и Кремълския Джуджак ще пребие.

    Затуй народът е казал "Внимавай какво си пожелаваш!"

    Коментиран от #7

    11:27 08.01.2026

  • 2 честен ционист

    8 20 Отговор
    На този като му казах преди години у института, че България е в НАТО по нареждане на Русия, мигаше на парцали.

    Коментиран от #11

    11:27 08.01.2026

  • 3 Ей,кво нещо...

    34 4 Отговор
    Големи и6рикчии....тоест...експерти, тези нашите.

    Коментиран от #34

    11:27 08.01.2026

  • 4 УСА боклук

    33 6 Отговор
    Не му давайте ТВ време на този ястреб. Такива като него могат да ни вкарат във война. Той не защитава интереса на България

    Коментиран от #14

    11:28 08.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    28 5 Отговор
    И този изпълзя от дупката.

    11:28 08.01.2026

  • 6 Левът остава!

    23 8 Отговор
    Нещо не пишете за провала с еврото, що така? Пет дена течаха платени репортажи, как неделя обменяли банките. Евро няма, съвсем недостатъчни количества са внесени! Всички мантри се оказаха лъжа! Плащам лева, връщам евро, ама къде било това!

    Коментиран от #27, #32, #41, #42

    11:28 08.01.2026

  • 7 Коуега

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Тръмп":

    Тръмп не прави нищо без знанието/съдействието на Путин.

    Коментиран от #21, #22

    11:29 08.01.2026

  • 8 ВОЕНЕН

    21 3 Отговор
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ -Шарлатани,
    И нато-П€ Д . Р . $ТИ!

    11:29 08.01.2026

  • 9 Българин

    7 21 Отговор
    САЩ са велика сила, а Русия е регионална сила в евразия.

    11:29 08.01.2026

  • 10 Роден в НРБ

    27 5 Отговор
    На другаря евро-атлантик Шамандуров и останалите като него трябва да се наложи врата им на дръвник и с брадвата. Клъц, клъц. Смър за евро-атлантидите в тая нещастна територия

    11:29 08.01.2026

  • 11 Лъжеш

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не те познава и не се сеща за теб. Ако те знаеше, досега аз и ти щяхме да сме се срещнали както трябва.

    Коментиран от #15

    11:31 08.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 муцунка

    10 1 Отговор
    Айде,бре! Само дрън-дрън-дрън.Стига толкоз!

    11:31 08.01.2026

  • 14 Роден в НРБ

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "УСА боклук":

    Интереса на България не се заплаща, така че няма как да очакваш от евро-атлантид да го защитава. Той защитава С(р)АЩ, из(с)раел, украйна и т.н.

    11:32 08.01.2026

  • 15 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Лъжеш":

    Ахахаха, не ме познава ли? Питай го за НАТО 2020 и ще се сети, какви ги проповядваше.

    Коментиран от #17

    11:32 08.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор
    Ако латиносите думнат едно ембарго, на бай Дончо свят ще му се извие. Половината американски коли се произвеждат при тях. А ако Китай спре чиповете и гащите, американците ще тръгнат пеш и без гащи. Защото чиповете и гащите се произвеждат в Китай.

    Коментиран от #30

    11:33 08.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе Шаламанов

    16 2 Отговор
    Кои са тези които не могат да продължат да нарушават "правилата" ? Кои правила бре мисирко ? Кой ги определя и къде са написани и когато САЩ напуска ООН някаква лампичка не ти ли светва бре атланте нещастно .... Милър кво каза от Белият дом а? Има едно правило и това е правилото на по силният. ...

    Коментиран от #24

    11:44 08.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Значи

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Коуега":

    Двата кораба под руски флаг и Мадуро ги хванаха американските десантчици по заповед на Путин.

    11:46 08.01.2026

  • 23 Шаламанката и Тагаренк

    8 4 Отговор
    ще ги направят губернатори на Якутия и Бурятия по новите правила.

    Коментиран от #26

    11:46 08.01.2026

  • 24 Кой пише правилата

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Абе Шаламанов":

    Кой каза, че някой дето не те харсева не може да те пребие с паве?

    11:47 08.01.2026

  • 25 Дойче зеле

    8 1 Отговор
    Правилата са ясни за ВСЕКИ ! ПРАВИЛАТА НА ДЖУНГЛАТА

    Коментиран от #28

    11:48 08.01.2026

  • 26 Якут

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Шаламанката и Тагаренк":

    Ако Якутия получи независимост от руска окупация, ще стане изключително богата страна много бързо.

    Коментиран от #46

    11:48 08.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Дойче зеле":

    Тогава Путин и путинофилите да не реват, че Великият Запад ги бие на пасове.

    11:49 08.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Русофил

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Пич,ти си тотално аут от реалността! Бая ме разсмя. Въпроса е колко балъка ти вярват

    11:51 08.01.2026

  • 31 СХЕМАДЖИЯ

    9 2 Отговор
    И нагъл лъжец е този с булката на тагаренко бръмчат партия и лапат яко

    11:52 08.01.2026

  • 32 Първанов

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левът остава!":

    Лъжеш! Лъжеш! Лъжеш! Пита се защо!?

    11:53 08.01.2026

  • 33 Шаламанов,

    5 3 Отговор
    Как не си научил поне малко идторията. Хитлер започна по ъщия начин. Започна с Чехословакия та до нападението над Съветския съюз. Тръмп започна с Венецуела и ще продъължи до истинската Трета световна война.
    Европа е зяета с Украйна: Евросъюзът срещу Русия . Ако не бъде спрян сега, много държави ще си изпатят.

    11:53 08.01.2026

  • 34 БЪЛГАРИЯ МРАЗИ еврото!

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ей,кво нещо...":

    Също така и шаламанооглу!

    Коментиран от #37

    11:54 08.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 така е

    7 2 Отговор
    Тоя е абсолютно промит мозък!

    11:56 08.01.2026

  • 37 Русофил

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "БЪЛГАРИЯ МРАЗИ еврото!":

    Айде бе! Ти па! Българите обожават еврото и то тва е елементарно знание. Защото то е свобода! Ти почивай в застоя,плюй и реви, но родината ни през това време ще се отдаличава точно от теб

    Коментиран от #49

    11:57 08.01.2026

  • 38 ДългоИме

    3 3 Отговор
    Нашият шаман Шами отново е в транс - "Действията на САЩ, които представляват нарушаване на правилата, са напомняне, че Русия, Китай и Иран не могат да продължат да нарушават правилата" . Май този път е "прекалил" с тамяна с който ни омайва - значи, нарушавайки "правилата", ни показват че правилата не могат да сенарушават! Ба ти "шаламанската логика"!

    11:58 08.01.2026

  • 39 хасан двата у..

    1 4 Отговор
    как не ти излиза късмета да ми застанеш на една ръка разстояние

    11:58 08.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Левът остава!":

    Чакат емигрантите да донесат милиарди.Ама те не са олигарси или милиардери.

    12:00 08.01.2026

  • 42 Първанов

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Левът остава!":

    Ти да не живееш някъде в балкана в пещера. Спри да клеветиш! Навсякъде мощно навлиза новата ни валута на граждани на евросъюза. Никъде не са ми върнали левове от бакалницата до фризьорката. Лъжеш!

    12:01 08.01.2026

  • 43 Подъл атлантик неадекватен

    7 0 Отговор
    Стивън Милър какво заяви пред CNN вчера ? А Шаламанов? Край няма правила. „живеем в свят, който се ръководи от силата и властта“. Нито ООН нито нещо друго ни интересува. .. И каквито и глупости да дрънкаш сега Шаламанов нещята са абсолютно ясни относно престъпният атлантизъм и индивидите като теб

    12:04 08.01.2026

  • 44 !!!?

    3 3 Отговор
    Тръмп направи разногледи азиатските диктатори и тяхните Мадуровци !
    Каза им в прав текст: Щом искате Свят на самообслужване, то Америка е първа !!!?

    12:08 08.01.2026

  • 45 Запомнете го ей младите!

    6 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    12:10 08.01.2026

  • 46 Делиормана

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Якут":

    Храни цяла България.Ако е независим помашки регион българете ще умрат от глад.

    12:10 08.01.2026

  • 47 Кое Шаламанов

    2 1 Отговор
    не е във ваша полза, нас ама въобще НЕ ни интересува. Вашата полза е вреда за хората, вреда за нас. Вие сте паразити, вирус който трябва да се изчисти. Вие сте не само вредни но и опасни....и ще си намерите майстора на края

    12:14 08.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Русофил":

    Това еврото да не са мънистата, с които се купуваха индианците? Хайде, имахме си лев, с твърд курс към еврото. И БНБ. И печатница. И финансова независимост. Сега имаме еврото. Нямаме си печатница. Нямаме си истинско БНБ, с формално, помощно. Нямаме независимост. Кое налагаше трансформацията,?

    12:16 08.01.2026

  • 50 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Леко,ще се охлузиш с такива плонжове.

    12:16 08.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 "правилата" а ?

    1 1 Отговор
    Чети бавно и внимателно атлантическа мишко ! Правилата на варварите, вашите правила, на атлантическите нищожества ... ( "Можете да говорите каквото си искате за международни любезности и други подобни. Но ние живеем в реален свят, която се управлява от силата, принудата и властта. Това е железният закон на света. (...) Администрацията на Доналд Тръмп ще действа от позиция на силата, а не от позиция на нормите на международното право, за да постигне външнополитическите си цели", каза Стивън Милър)

    12:22 08.01.2026

  • 53 Може би

    1 0 Отговор
    Шамандуров, пак е назад с матряла.

    12:23 08.01.2026

  • 54 Доктрината на САЩ е без правила!

    2 0 Отговор
    Тръмп подчерта, че живеем в свят, който ще се ръководи единствено от силата и властта.... Стивън Милър беше още по брутално коректен но странно защо не мога да копирам пълният текст а автоматично се изтрива

    12:26 08.01.2026

  • 55 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Това което е приемливо срещу Венецуела, е неприемливо спрямо Дания според двойните стандарти на партньорите ни в западна Европа. Това не е новина. Като оставим настрана международното право,морала и принципите по важния въпрос е доколко е практически изпълним замисъла на Тръмп да прибере и контролира на 100% америките.Векът е 21ви,не 15-16ти ,трудна работа.

    12:26 08.01.2026

  • 56 Вие сте глупаци Шаламанов

    1 0 Отговор
    АТЛАНТИЦИТЕ сте вредна сган а и впрочем малоумният Тръмп вярва, че показва сила, когато в действителност унищожава единствения ресурс, който САЩ все още имаха: легитимността. Диви варвари сте всички и това че САЩ напуска ООН прекрасен пример що за нищожества са САЩ и що за престъпна идеология е атлантизма

    12:32 08.01.2026

