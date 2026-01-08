Шаламанов: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран

„Годината е важна за САЩ. Ще се честват 250 години от създаването на републиката – на 4 юли. Няколко дни по-късно е срещата на върха на НАТО в Анкара. Гренландия е изключително важна за сигурността на Северния Атлантик и контрола на корабоплаването“, каза в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов.
„НАТО е изключително важно за сигурността на Европа. Ние не сме странични наблюдатели. Всички информационни атаки и манипулации целят да отслабят Алианса не са в наша полза. Исторически има прецеденти. Не вярвам във военна намеса. Лидерите на Европа заявиха, че това въпрос на суверенитета на Дания“, подчерта той.
„Знаем за промените в климата, които ще направят Гренландия по-достъпна и използваема в бъдеще. Защитата на арктическия региони на Канада и САЩ зависят и от Гренландия. Така, както Тайван е важен в Тихия океан като преграда между Китай и САЩ, така и Гренландия е ключова за защитна преграда на САЩ и Европа от Крайния Север. Предстои природните богатства на Гренландия да бъдат разработени. Дали това ще е от държави от НАТО, или ще навлязат китайски инвестиции – разликата е голяма“, подчерта Велизар Шаламанов.
Бившият министър на отбраната коментира и ситуацията във Венецуела, след нападението на САЩ и залавянето на Николас Мадуро.
„Това е един начин на разговор, който САЩ водят с Русия, Китай и Иран, показвайки им какво може да стане. Действията на САЩ, които представляват нарушаване на правилата, са напомняне, че Русия, Китай и Иран не могат да продължат да нарушават правилата. Може би ще се стигне до нови адаптирани правила, които да бъдат наложени и спазвани“, коментира Шаламанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Тръмп
Няма Барак, няма Байдън - има Тръмп бие наред, защото е най-голям! Ако трябва и Китай ще набие, ако трябава и Кремълския Джуджак ще пребие.
Затуй народът е казал "Внимавай какво си пожелаваш!"
Коментиран от #7
11:27 08.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11
11:27 08.01.2026
3 Ей,кво нещо...
Коментиран от #34
11:27 08.01.2026
4 УСА боклук
Коментиран от #14
11:28 08.01.2026
5 Данко Харсъзина
11:28 08.01.2026
6 Левът остава!
Коментиран от #27, #32, #41, #42
11:28 08.01.2026
7 Коуега
До коментар #1 от "Бай Тръмп":Тръмп не прави нищо без знанието/съдействието на Путин.
Коментиран от #21, #22
11:29 08.01.2026
8 ВОЕНЕН
И нато-П€ Д . Р . $ТИ!
11:29 08.01.2026
9 Българин
11:29 08.01.2026
10 Роден в НРБ
11:29 08.01.2026
11 Лъжеш
До коментар #2 от "честен ционист":Не те познава и не се сеща за теб. Ако те знаеше, досега аз и ти щяхме да сме се срещнали както трябва.
Коментиран от #15
11:31 08.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 муцунка
11:31 08.01.2026
14 Роден в НРБ
До коментар #4 от "УСА боклук":Интереса на България не се заплаща, така че няма как да очакваш от евро-атлантид да го защитава. Той защитава С(р)АЩ, из(с)раел, украйна и т.н.
11:32 08.01.2026
15 честен ционист
До коментар #11 от "Лъжеш":Ахахаха, не ме познава ли? Питай го за НАТО 2020 и ще се сети, какви ги проповядваше.
Коментиран от #17
11:32 08.01.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
11:33 08.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абе Шаламанов
Коментиран от #24
11:44 08.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Значи
До коментар #7 от "Коуега":Двата кораба под руски флаг и Мадуро ги хванаха американските десантчици по заповед на Путин.
11:46 08.01.2026
23 Шаламанката и Тагаренк
Коментиран от #26
11:46 08.01.2026
24 Кой пише правилата
До коментар #20 от "Абе Шаламанов":Кой каза, че някой дето не те харсева не може да те пребие с паве?
11:47 08.01.2026
25 Дойче зеле
Коментиран от #28
11:48 08.01.2026
26 Якут
До коментар #23 от "Шаламанката и Тагаренк":Ако Якутия получи независимост от руска окупация, ще стане изключително богата страна много бързо.
Коментиран от #46
11:48 08.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха ха ха ха
До коментар #25 от "Дойче зеле":Тогава Путин и путинофилите да не реват, че Великият Запад ги бие на пасове.
11:49 08.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Русофил
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Пич,ти си тотално аут от реалността! Бая ме разсмя. Въпроса е колко балъка ти вярват
11:51 08.01.2026
31 СХЕМАДЖИЯ
11:52 08.01.2026
32 Първанов
До коментар #6 от "Левът остава!":Лъжеш! Лъжеш! Лъжеш! Пита се защо!?
11:53 08.01.2026
33 Шаламанов,
Европа е зяета с Украйна: Евросъюзът срещу Русия . Ако не бъде спрян сега, много държави ще си изпатят.
11:53 08.01.2026
34 БЪЛГАРИЯ МРАЗИ еврото!
До коментар #3 от "Ей,кво нещо...":Също така и шаламанооглу!
Коментиран от #37
11:54 08.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 така е
11:56 08.01.2026
37 Русофил
До коментар #34 от "БЪЛГАРИЯ МРАЗИ еврото!":Айде бе! Ти па! Българите обожават еврото и то тва е елементарно знание. Защото то е свобода! Ти почивай в застоя,плюй и реви, но родината ни през това време ще се отдаличава точно от теб
Коментиран от #49
11:57 08.01.2026
38 ДългоИме
11:58 08.01.2026
39 хасан двата у..
11:58 08.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ха ха
До коментар #6 от "Левът остава!":Чакат емигрантите да донесат милиарди.Ама те не са олигарси или милиардери.
12:00 08.01.2026
42 Първанов
До коментар #6 от "Левът остава!":Ти да не живееш някъде в балкана в пещера. Спри да клеветиш! Навсякъде мощно навлиза новата ни валута на граждани на евросъюза. Никъде не са ми върнали левове от бакалницата до фризьорката. Лъжеш!
12:01 08.01.2026
43 Подъл атлантик неадекватен
12:04 08.01.2026
44 !!!?
Каза им в прав текст: Щом искате Свят на самообслужване, то Америка е първа !!!?
12:08 08.01.2026
45 Запомнете го ей младите!
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..
12:10 08.01.2026
46 Делиормана
До коментар #26 от "Якут":Храни цяла България.Ако е независим помашки регион българете ще умрат от глад.
12:10 08.01.2026
47 Кое Шаламанов
12:14 08.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Така ли?
До коментар #37 от "Русофил":Това еврото да не са мънистата, с които се купуваха индианците? Хайде, имахме си лев, с твърд курс към еврото. И БНБ. И печатница. И финансова независимост. Сега имаме еврото. Нямаме си печатница. Нямаме си истинско БНБ, с формално, помощно. Нямаме независимост. Кое налагаше трансформацията,?
12:16 08.01.2026
50 Макробиолог
12:16 08.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 "правилата" а ?
12:22 08.01.2026
53 Може би
12:23 08.01.2026
54 Доктрината на САЩ е без правила!
12:26 08.01.2026
55 Макробиолог
12:26 08.01.2026
56 Вие сте глупаци Шаламанов
12:32 08.01.2026