Sport Republic разкри: Преговорите с Левски приключиха

Британската компания Sport Republic сложи точка на спекулациите около евентуалното си партньорство с футболния гранд Левски. След месеци на интензивни разговори и очаквания, от ръководството на Sport Republic излязоха с категорично изявление: преговорите с "сините" са прекратени и няма да бъдат подновявани.

В официално съобщение, разпространено до медиите, представителите на Sport Republic подчертават, че въпреки положените усилия и добрите намерения, двете страни не са успели да постигнат съгласие по ключови въпроси.

Така, надеждите за стратегическо сътрудничество между английската инвестиционна група и столичния клуб остават в миналото.

Ето какво позицията на Sport Republic:

"Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.



От самото начало интересът на Sport Republic към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.



Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.



Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове."