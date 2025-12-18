Новини
Sport Republic разкри: Преговорите с Левски приключиха

Sport Republic разкри: Преговорите с Левски приключиха

18 Декември, 2025 14:24 699 3

Британската компания сложи точка на спекулациите

Sport Republic разкри: Преговорите с Левски приключиха - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Британската компания Sport Republic сложи точка на спекулациите около евентуалното си партньорство с футболния гранд Левски. След месеци на интензивни разговори и очаквания, от ръководството на Sport Republic излязоха с категорично изявление: преговорите с "сините" са прекратени и няма да бъдат подновявани.

В официално съобщение, разпространено до медиите, представителите на Sport Republic подчертават, че въпреки положените усилия и добрите намерения, двете страни не са успели да постигнат съгласие по ключови въпроси.

Така, надеждите за стратегическо сътрудничество между английската инвестиционна група и столичния клуб остават в миналото.

Ето какво позицията на Sport Republic:

"Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.

От самото начало интересът на Sport Republic към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.

Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.

Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрБр

    2 1 Отговор
    КЗЛ КЗЛ КЗЛ

    14:36 18.12.2025

  • 2 Е СЕГА НА танас гол газ.

    1 1 Отговор
    МУ СА СТЪЖНИ ЯКО ПОЛУЖНИЕТО. ЩЕ БЕГА СЪС ДВЕ ПО 200.

    15:09 18.12.2025

  • 3 Герак Митко

    0 1 Отговор
    Нормално. Те се занимават със спорт, а не с говедовъдство.

    15:21 18.12.2025

