Лудогорец стартира зимната подготовка в Белек, обяви две контроли

18 Декември, 2025 18:29 288 0

Лудогорец ще остане в Белек до 20 януари

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец стартира зимната си подготовка на 4 януари 2026 г. Отборът ще се събере в турския курорт Белек, като тренировъчните занимания започват на 5 януари. По време на лагера в южната ни съседка шампионите ще изиграят два контролни мача:

На 11 януари – срещу унгарския Пакш

На 14 януари – срещу полския Раков

Лудогорец ще остане в Белек до 20 януари. В същия ден тимът лети директно за Глазгоу, където на 22 януари му предстои мач от VII кръг на основната фаза на Лига Европа срещу местния Рейнджърс. Отборът се прибира в България на 23 януари вечерта, като ще кацне във Варна.


