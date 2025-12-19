Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Исак триумфира като най-добър футболист на Швеция за 2025 година

Александър Исак триумфира като най-добър футболист на Швеция за 2025 година

19 Декември, 2025 19:24 377 2

  • арсенал -
  • виктор гьокереш-
  • ливърпул -
  • александър исак-
  • награда

След него остана нападателят на Арсенал - Виктор Гьокереш

Александър Исак триумфира като най-добър футболист на Швеция за 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ливърпул - Александър Исак, бе удостоен с престижната награда „Златната топка“ за 2025 година, която се връчва ежегодно от Шведската футболна асоциация в партньорство с популярния вестник Aftonbladet и отличава най-изявения шведски футболист за изминалата година.

26-годишният Исак впечатли футболната общественост с изключителните си изяви както на клубно, така и на национално ниво. През 2025 година той изигра общо 42 срещи с екипите на Нюкасъл, Ливърпул и националния отбор на Швеция, като реализира 17 попадения и подаде за още 4 гола.

С тези резултати Исак изпревари конкуренцията, включително и нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш, който остана втори в класацията.

Трансферът на Исак от Нюкасъл в Ливърпул през септември 2025 г. се превърна в една от най-обсъжданите сделки на годината, след като мърсисайдци платиха внушителните 145 милиона евро за правата му. В новия си клуб шведският национал вече има 15 мача във всички турнири, като се отчете с 2 гола и 1 асистенция. Договорът му с Ливърпул е валиден до края на юни 2031 година, което гарантира дългосрочното му присъствие на „Анфийлд“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Триумфира на пейката на Ливърпул.

    Коментиран от #2

    20:10 19.12.2025

  • 2 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Този е абсолютен бастун и " великан" само в очите на глупака Слот . Жалко

    20:28 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ