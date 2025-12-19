Александър Исак триумфира като най-добър футболист на Швеция за 2025 година

Нападателят на Ливърпул - Александър Исак, бе удостоен с престижната награда „Златната топка“ за 2025 година, която се връчва ежегодно от Шведската футболна асоциация в партньорство с популярния вестник Aftonbladet и отличава най-изявения шведски футболист за изминалата година.
26-годишният Исак впечатли футболната общественост с изключителните си изяви както на клубно, така и на национално ниво. През 2025 година той изигра общо 42 срещи с екипите на Нюкасъл, Ливърпул и националния отбор на Швеция, като реализира 17 попадения и подаде за още 4 гола.
С тези резултати Исак изпревари конкуренцията, включително и нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш, който остана втори в класацията.
Трансферът на Исак от Нюкасъл в Ливърпул през септември 2025 г. се превърна в една от най-обсъжданите сделки на годината, след като мърсисайдци платиха внушителните 145 милиона евро за правата му. В новия си клуб шведският национал вече има 15 мача във всички турнири, като се отчете с 2 гола и 1 асистенция. Договорът му с Ливърпул е валиден до края на юни 2031 година, което гарантира дългосрочното му присъствие на „Анфийлд“.
1 Читател
Коментиран от #2
20:10 19.12.2025
2 Тошо
До коментар #1 от "Читател":Този е абсолютен бастун и " великан" само в очите на глупака Слот . Жалко
20:28 19.12.2025