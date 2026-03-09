Новини
Винисиус настоява за трансфер на Собослай в Реал Мадрид

9 Март, 2026 11:04 309 0

Бразилската звезда вижда унгарския халф като идеално попълнение за „белия балет“

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е насърчил ръководството на клуба да обмисли трансфер на полузащитника на Ливърпул Доминик Собослай, пише “Defensa Central”.

Според информацията, бразилският национал смята, че унгарският плеймейкър би бил перфектно попълнение за състава на „кралете“.

От своя страна 25-годишният унгарски национал не крие амбицията си един ден да облече екипа на Реал Мадрид. Според публикации в Испания именно трансфер на „Сантиаго Бернабеу“ е сред най-големите мечти в кариерата му.

Засега няма официални преговори между двата клуба, но интересът към Собослай остава сериозен, а развитието на ситуацията може да се превърне в една от интригуващите теми около следващия трансферен прозорец.


