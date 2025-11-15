Новини
Роналдо напусна лагера на Португалия

15 Ноември, 2025 19:41 946 3

  • кристиано роналдо-
  • роналдо-
  • португалия-
  • световно първенство

Мачът с Армения утре се явява изключително важен за Португалия, чийто тим все още не си е гарантирал участие на Мондиал 2026

Роналдо напусна лагера на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо няма да бъде близо до своите съотборници преди важната квалификация с Армения в неделя. Според медиите в Португалия, суперзвездата на световния футбол е напуснал лагера на „мореплавателите“ и вече е у дома, предаде Gong.bg.

Както е известно, Роналдо получи първия си червен картон с националната фланелка при изненадващата загуба с 0:2 от Ирландия в Дъблин преди дни.

Мачът с Армения утре се явява изключително важен за Португалия, чийто тим все още не си е гарантирал участие на Мондиал 2026. Тимът на Роберто Мартинес е лидер в групата с актив от десет точки, а на втора позиция е тимът на Унгария с две по-малко.

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо обяви, че Световното първенство догодина ще бъде последният му голям турнир, но сега е вероятно да пропусне началото му, пише BBC, съобщи БТА.

Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя.

Но агресивното поведение на Роналдо в ситуацията за червения картон, даден за удар без топка, може да донесе още един мач допълнително наказание, а тези санкции се изтърпяват единствено в официални мачове.

Ако Португалия постигне победа срещу Армения и се класира директно, следващият им официален мач ще бъде първата им среща от груповата фаза на Световното първенство.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никодим

    4 2 Отговор
    Е сега вече Португалия ще бие спокойно и с лекота . Ггггея само им пречи и ги проваля ….

    20:19 15.11.2025

  • 2 Голям

    1 0 Отговор
    Футболист е Роналдо,ама артист от голяма класа. Всички сме го виждали ,как преиграва след лек фал срещу него. Бих искал на световното първенство по футбол да го фаулират постоянно и после да си търкат очите..

    20:30 15.11.2025

  • 3 Обръгнал

    1 0 Отговор
    Евалл съм го тоя Роналдо...
    Аман бре...

    20:34 15.11.2025

