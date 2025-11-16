Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо: Напред, Португалия!

Роналдо: Напред, Португалия!

16 Ноември, 2025 21:10 623 0

  • световно първенство-
  • кристиано роналдо-
  • роналдо

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година

Роналдо: Напред, Португалия! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо реагира на класирането на отбора за Световното първенство през 2026 година, предаде БТА.

„Класирахме се за Световното първенство. Напред, Португалия!“ написа Роналдо в социалните си мрежи. Отборът воден от Роберто Мартинес победи Армения с 9:1 в последния си квалификационен мач за Мондиал 2026. Португалия се класира на този форум за седми пореден път.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година.

Португалия разгроми Армения у дома с 9:1 и се класира за финалите на Мондиал 2026, докато в другия мач от група "F" Република Ирландия спечели драматично с 3:2 като гост срещу Унгария и ще играе бараж за класиране на Световния шампионат в Северна Америка.

В отсъствието на наказания Кристиано Роналдо хеттрик за иберийците реализираха Бруно Фернандеш и Жоао Невеш. Две от попаденията на халфа на Манчестър Юнайтед бяха от дузпи. По един път се разписаха Гонзало Рамош, Франсиско Консейсао и Ренато Вейга, който откри резултата още в седмата минута.

Едуард Сперцян изравни изненадващо в 18-ата минута, но след това арменците получиха осем безответни гола.

Бившият футболист на ЦСКА Жираир Шагоян влезе като резерва за гостите през второто полувреме.

Португалия е на първо място в групата с актив от 13 точки и ще участва на Световно първенство за седми пореден път. Арменците са на последна позиция с 3 пункта.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ