Роналдо: Напред, Португалия!

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо реагира на класирането на отбора за Световното първенство през 2026 година, предаде БТА.

„Класирахме се за Световното първенство. Напред, Португалия!“ написа Роналдо в социалните си мрежи. Отборът воден от Роберто Мартинес победи Армения с 9:1 в последния си квалификационен мач за Мондиал 2026. Португалия се класира на този форум за седми пореден път.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година.

Португалия разгроми Армения у дома с 9:1 и се класира за финалите на Мондиал 2026, докато в другия мач от група "F" Република Ирландия спечели драматично с 3:2 като гост срещу Унгария и ще играе бараж за класиране на Световния шампионат в Северна Америка.

В отсъствието на наказания Кристиано Роналдо хеттрик за иберийците реализираха Бруно Фернандеш и Жоао Невеш. Две от попаденията на халфа на Манчестър Юнайтед бяха от дузпи. По един път се разписаха Гонзало Рамош, Франсиско Консейсао и Ренато Вейга, който откри резултата още в седмата минута.

Едуард Сперцян изравни изненадващо в 18-ата минута, но след това арменците получиха осем безответни гола.

Бившият футболист на ЦСКА Жираир Шагоян влезе като резерва за гостите през второто полувреме.

Португалия е на първо място в групата с актив от 13 точки и ще участва на Световно първенство за седми пореден път. Арменците са на последна позиция с 3 пункта.