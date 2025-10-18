Треньорът на Лудогорец Руи Мота: Не сме щастливи

Треньорът на Лудогорец Руи Мота не бе доволен от представянето на отбора си при равенството със Спартак (Варна), като го критикува най-вече заради представянето си преди почивката, предаде БТА.

"Не, не мога да бъда щастлив от резултата. Първите 45 минути ги дадохме на съперника. Трябваше да отбележим през първото полувреме, не го направихме. Спартак е много добре организиран отбор. През второто полувреме сменихме схемата на игра и имахме достатъчно положение. От пет положения трябваше да вкараме поне три. Нямаше нищо позитивно днес“, коментира португалският специалист.

"Не знам дали имаше подценяване, играчите знаеха, че ще бъде много трудно след паузата. Няма как да сме доволни днес, загубихме две точки и това е наша вина. Знаем, че ни предстои и друг важен мач, трябва да победим ЦСКА 1948", каза още Руи Мота, на чийто отбор първо предстои гостуване на Йънг Бойс в Лига Европа.

Лудогорец завърши 1:1 със Спартак (Варна) у дома и загуби нови точки в борбата за защита на титлата си. Шампионите все още нямат загуба през настоящия сезон, но вече са с пет равенства, като допуснаха и втори домакински хикс срещу по-скромен съперник у дома, след като загубиха точки и от Локомотив (София). Спартак за първи път в елита не загуби мач от Лудогорец.