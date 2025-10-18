Новини
Спартак (Варна) взе точка от гостуването си в Разград

18 Октомври, 2025 19:44 639 4

Шампионите все още нямат загуба през настоящия сезон, но вече са с пет равенства

Спартак (Варна) взе точка от гостуването си в Разград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Лудогорец завърши 1:1 със Спартак (Варна) у дома и загуби нови точки в борбата за защита на титлата си, предаде БТА.

Шампионите все още нямат загуба през настоящия сезон, но вече са с пет равенства, като допуснаха и втори домакински хикс срещу по-скромен съперник у дома, след като загубиха точки и от Локомотив (София). Спартак за първи път в елита не загуби мач от Лудогорец.

Спартак (Варна) откри резултата срещу Лудогорец още при първата си възможност в мача. Бразилецът Шанде получи удобна топка и имаше време да си я нагласи за стрелба, като вкара в близкия ъгъл на вратата на Пендрик Бонман. "Орлите" се опитаха да натиснат, но така и не стигнаха до чисти положения преди почивката.

Още на полувреме треньорът на Лудогорец Руи Мота направи три смени, кат опусна в игра Ивайло Чочев, Станислав Иванов и Елик Биле. Това веднага даде резултата, като още в 50-ата минута при атака, започната от Станислав Иванов и преминала през Ивайло Чочев, топката стигна до Петър Станич, който между трима в наказателното поле стреля в десния ъгъл на вратата на Максим Ковальов и изравни - 1:1.
В 69-ата минута Ерик Биле се озова в чиста позиция, но ударът му с глава срещна напречната греда. Чочев се ядоса в тази ситуация, защото бе зад него и можеше по-лесно да прати топката в мрежата.

В добавеното време Ивайло Чочев имаше хубава възможност да направи пълен обрат за "орлите", но не успя да вкара и двата тима разделиха точките.

Така Лудогорец излезе временно на второ място в равни точки с ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив), но остана на три зад лидера Левски при равен брой мачове. Спартак се изкачи до седма позиция, като изпревари Берое.


Разград / България



