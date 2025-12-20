Новини
Футболист на Левски разкри, че в съблекалнята се говори единствено за титлата

20 Декември, 2025

В същото време запазваме скромността си и се концентрираме върху работата, заяви бразилският футболист на Левски

Футболист на Левски разкри, че в съблекалнята се говори единствено за титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала сподели, че в синята съблекалня постоянно се говори за титлата. Сините зимуват на първата позиция в класирането със седем точки пред втория ЦСКА 1948. Бразилецът бе основна фигура за тима през есента, като в 26 мача във всички турнири вкара 10 гола и направи две асистенции, пише "Тема спорт".

„Говорим само за титлата, защото много я искаме. Но в същото време запазваме скромността си и се концентрираме върху работата. Мислим мач за мач. Следващият винаги е най-важен, защото така не губим фокуса си. Имаме ли амбиция да печелим трофеи? Разбира се. Но, за да го постигнем, трябва да вървим стъпка по стъпка. Абсолютно е възможно да спечелим требъл. Но тепърва ни предстоят много трудни мачове. Необходимо е да сме смирени, здраво стъпили на земята и да работим упорито. А после ще видим какво Бог е подготвил за нас“, заяви Евертон за страницата в социалните мрежи levski.journal.

26-годишният бразилец говори и за работата с Хулио Веласкес. „Той е изключителен човек. Освен че е треньор, който винаги се стреми да защитава своите играчи, също така е загрижен за всички нас. Вече загубих бройката колко пъти е идвал да говори с мен и да ме пита как е семейството ми. Това са прости неща, но са много важни за нас. Всички сме щастливи, че той е тук“, добави още Куршума.

„Моята роля в отбора е да помагам по всякакъв начин. Независимо дали с голове, асистенции или създаване на ситуации. Както казах, искам да пиша история в Левски, да оставя името си в този велик клуб. Ако дойде оферта, естествено ще бъде обсъдена, за да видим кое е най-добро за всички, а след това ще се вземе решение. Но в момента целият ми фокус е върху Левски и съм много щастлив“, каза южноамериканецът.


  • 1 Теория на конспирацията

    2 1 Отговор
    Левски ще е шампион тази година.Следващата ще е цска...трябва титла за новия стадион...след това,лудогорец ще си е отново шампион

    10:28 20.12.2025

  • 2 ПРИ ВАС И танас

    1 2 Отговор
    Скромност нема. Гърчите По терена кът линейки явно зона е добър без идея и мисъл и Кот стане. Да понякога се получава биете със седем за самочувствие а падате от най омразните да ми тровите деня. И СЛЕД НОВА ГОДИНА ЗАПОМНИ ТАМ НЕЙДЕ В НИЗИНИТЕ ЩЕ БЪДЕТЕ.

    Коментиран от #4

    10:48 20.12.2025

  • 3 Директор на елитна гимназия

    1 0 Отговор
    Знаем, какво се говори и колко см му е сангарето на Сангаре

    11:04 20.12.2025

  • 4 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПРИ ВАС И танас":

    Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува, не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ, благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ е на първо място и благодарение на Наско Сираков Мъри Стоилов стана треньор!

    11:25 20.12.2025

