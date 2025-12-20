Футболист на Левски разкри, че в съблекалнята се говори единствено за титлата

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала сподели, че в синята съблекалня постоянно се говори за титлата. Сините зимуват на първата позиция в класирането със седем точки пред втория ЦСКА 1948. Бразилецът бе основна фигура за тима през есента, като в 26 мача във всички турнири вкара 10 гола и направи две асистенции, пише "Тема спорт".

„Говорим само за титлата, защото много я искаме. Но в същото време запазваме скромността си и се концентрираме върху работата. Мислим мач за мач. Следващият винаги е най-важен, защото така не губим фокуса си. Имаме ли амбиция да печелим трофеи? Разбира се. Но, за да го постигнем, трябва да вървим стъпка по стъпка. Абсолютно е възможно да спечелим требъл. Но тепърва ни предстоят много трудни мачове. Необходимо е да сме смирени, здраво стъпили на земята и да работим упорито. А после ще видим какво Бог е подготвил за нас“, заяви Евертон за страницата в социалните мрежи levski.journal.

26-годишният бразилец говори и за работата с Хулио Веласкес. „Той е изключителен човек. Освен че е треньор, който винаги се стреми да защитава своите играчи, също така е загрижен за всички нас. Вече загубих бройката колко пъти е идвал да говори с мен и да ме пита как е семейството ми. Това са прости неща, но са много важни за нас. Всички сме щастливи, че той е тук“, добави още Куршума.

„Моята роля в отбора е да помагам по всякакъв начин. Независимо дали с голове, асистенции или създаване на ситуации. Както казах, искам да пиша история в Левски, да оставя името си в този велик клуб. Ако дойде оферта, естествено ще бъде обсъдена, за да видим кое е най-добро за всички, а след това ще се вземе решение. Но в момента целият ми фокус е върху Левски и съм много щастлив“, каза южноамериканецът.