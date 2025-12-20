Новини
Спорт »
Световен футбол »
За първи път в историята на футбола се случва нещо подобно

За първи път в историята на футбола се случва нещо подобно

20 Декември, 2025 14:31 650 3

  • реал мадрид-
  • ла лига-
  • фланелки-
  • рекорд-
  • футбол

Барселона заема второто място с 2 940 000 продадени фланелки, а челната тройка се допълва от ПСЖ

За първи път в историята на футбола се случва нещо подобно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влиянието на Реал Мадрид извън терена продължава да расте с изключителни темпове. Последните данни от мащабно изследване на Euromericas Sport Marketing потвърждават, че „кралският клуб“ е счупил всички досегашни рекорди по продажби на фланелки за 2025 година, предаде Gong.bg.

Според проучването, Реал Мадрид официално е футболният клуб с най-много продадени фланелки в света за последните 12 месеца. „Белият балет“ е реализирал общо 3 133 000 продажби за 2025, въпреки че проучването е приключено през месец ноември и обхваща календарната година.

Това е първият случай в историята на футбола, в който клуб преминава границата от 3 милиона продадени екипа.

Битката на „Ел Класико“ се пренася и в търговските класации. Барселона заема второто място с 2 940 000 продадени фланелки, а челната тройка се допълва от френския Пари Сен Жермен с 2 546 000. В челната десетка на най-продаваните клубове доминират европейските грандове като Байерн Мюнхен, Манчестър Юнайтед и Челси, но присъства и саудитският Ал-Насър.

Интересен обрат се наблюдава при индивидуалната класация на футболистите. Въпреки доминацията на Реал Мадрид като отбор, най-продаваната фланелка на конкретен играч не принадлежи на тяхна звезда, а на младия феномен на Барселона – Ламин Ямал. Продажбите с името на испанеца са 1 320 000. На второ място е Лионел Меси с 1 280 000 продажби и Роберт Левандовски от Барселона с 1 110 000 продажби.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Това са го измислили Римляните.
    Хляб и зрелища.

    14:40 20.12.2025

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    15:01 20.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ