За първи път в историята на футбола се случва нещо подобно

Влиянието на Реал Мадрид извън терена продължава да расте с изключителни темпове. Последните данни от мащабно изследване на Euromericas Sport Marketing потвърждават, че „кралският клуб“ е счупил всички досегашни рекорди по продажби на фланелки за 2025 година, предаде Gong.bg.

Според проучването, Реал Мадрид официално е футболният клуб с най-много продадени фланелки в света за последните 12 месеца. „Белият балет“ е реализирал общо 3 133 000 продажби за 2025, въпреки че проучването е приключено през месец ноември и обхваща календарната година.

Това е първият случай в историята на футбола, в който клуб преминава границата от 3 милиона продадени екипа.

Битката на „Ел Класико“ се пренася и в търговските класации. Барселона заема второто място с 2 940 000 продадени фланелки, а челната тройка се допълва от френския Пари Сен Жермен с 2 546 000. В челната десетка на най-продаваните клубове доминират европейските грандове като Байерн Мюнхен, Манчестър Юнайтед и Челси, но присъства и саудитският Ал-Насър.

Интересен обрат се наблюдава при индивидуалната класация на футболистите. Въпреки доминацията на Реал Мадрид като отбор, най-продаваната фланелка на конкретен играч не принадлежи на тяхна звезда, а на младия феномен на Барселона – Ламин Ямал. Продажбите с името на испанеца са 1 320 000. На второ място е Лионел Меси с 1 280 000 продажби и Роберт Левандовски от Барселона с 1 110 000 продажби.