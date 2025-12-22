Миятович съветва Реал Мадрид относно Винисиус Жуниор

Предраг Миятович, бивш играч на Реал Мадрид в периода 1996-1999 г. и футболен директор на „белия балет“ от 2006 до 2009 г., даде съвет на клуба относно подновяването на договора на Винисиус Жуниор (настоящият му контракт е до 2027 г.) след освиркванията на бразилеца от публиката на “Бернабеу” в събота.

56-годишният бивш национал на Югославия твърди, че подновяването на договора на Вини е „много интелигентна стратегия“ от страна на Реал Мадрид по две причини. Първата е, че трябва да се разчита на него, защото притежава много качества, а втората е защото ако нещо се обърка, ще можем да говорим за евентуален трансфер.

Миятович подчертава, че Мадрид не може да го остави да си тръгне без пари, като същевременно отбелязва, че поведението му се сблъсква с достолепието на Реал.

В случай че Винисиус откаже да поднови контракта си, Педжа е категоричен каква позиция трябва да заеме клубът: „Реал Мадрид винаги трябва да бъде над всеки играч, над всяка личност във футболен смисъл, защото това е най-големият клуб в света“.

Ако обаче не се стигне до споразумение за нов контракт, според него Мадрид трябва да направи всичко възможно, за да го продаде.

„В никакъв случай не можеш да позволиш един играч или неговите представители да те управляват“, настоя роденият в Подгорица бивш нападател и добави: „Реал ще продължи да печели както с Винисиус, така и без него“.

„Ако сега Винисиус поиска заплата като на Мбапе или на Меси, това означава, че не иска да поднови. Ясно е, не сме деца. И ако иска да си изпълни контракта си докрай, няма проблем, Реал Мадрид винаги трябва да бъде над всичко“, посочи той.