Гадже на играч на Ман Сити разпали любопитството на феновете

Тв водеща Мая Джама разпали любопитството на феновете с първия си тийзър на Love Island All Stars, споделяйки ново видео от снимачната площадка на трети сезон.

31-годишната красавица, която е гадже на футболиста на Манчестър Сити – Рубен Диаш, се появи в изрязана златна рокля с безупречно стилизирана коса и грим, и изрази вълнението си да отлети за Южна Африка следващия месец за звездния spin-off.