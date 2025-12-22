Новини
Гадже на играч на Ман Сити разпали любопитството на феновете

Гадже на играч на Ман Сити разпали любопитството на феновете

22 Декември, 2025 15:00 604 6

Мая Джама сподели ново видео от снимачната площадка на трети сезон на Love Island All Stars

Гадже на играч на Ман Сити разпали любопитството на феновете - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тв водеща Мая Джама разпали любопитството на феновете с първия си тийзър на Love Island All Stars, споделяйки ново видео от снимачната площадка на трети сезон.

31-годишната красавица, която е гадже на футболиста на Манчестър Сити – Рубен Диаш, се появи в изрязана златна рокля с безупречно стилизирана коса и грим, и изрази вълнението си да отлети за Южна Африка следващия месец за звездния spin-off.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Цена?

    Коментиран от #3

    15:01 22.12.2025

  • 2 КОИ ТИ ЧЕТЕ ГЛУПОСТИТЕ НА ТЕБ

    2 1 Отговор
    паква от рано блъскашЧЕКИЙЙКИТЕ беПЕДАЛЧЕ

    15:04 22.12.2025

  • 3 голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    журналистчето няма кинти затова блъска глупавиСТАТИЙ за ръкоделие и лъска под бюрото като гледа кака си венелина

    15:04 22.12.2025

  • 4 Пожарникар

    2 1 Отговор
    Ме само въображението на феновете ,ами и Павльовата шепиччка...

    15:10 22.12.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 1 Отговор
    а копейките си ровят в кофите зад Била и си мислят, че живеят‼️

    15:11 22.12.2025

  • 6 Див селянин

    3 0 Отговор
    И аз бих и спукал джама

    15:18 22.12.2025

