Алберт Попов остана извън първите 20 в слалома на Алта Бадия

22 Декември, 2025 17:53 421 1

Атле Лий МакГрат триумфира

Алберт Попов остана извън първите 20 в слалома на Алта Бадия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският скиор Алберт Попов не успя да се нареди сред водещите в слалома от Световната купа, проведен в прочутия италиански курорт Алта Бадия. 28-годишният национал приключи надпреварата на 23-та позиция, записвайки общо време от 1:46.10 минути.

В първия манш Попов финишира 18-и с 54.62 секунди, а във втория – 20-и с 51.48 секунди, което не бе достатъчно за по-предно класиране.

За съжаление, другият български представител – Калин Златков, не успя да продължи след първия манш. Той завърши с време 57.90 секунди, което го нареди на последното 61-во място сред завършилите, и отпадна от по-нататъшната битка.

Състезанието донесе радост за норвежкия талант Атле Лий МакГрат, който грабна победата с впечатляващо общо време от 1:44.50 минути (53.39 и 51.11). Това е първи успех за него през настоящия сезон и четвърти в професионалната му кариера.

В генералното класиране на Световната купа лидерската позиция продължава да държи швейцарецът Марко Одермат, въпреки че не стартира в днешния слалом. Той има актив от 805 точки, следван от норвежеца Тимон Хауган с 360 точки, който днес остана четвърти.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината слалом начело е Хауган с 245 точки, докато Алберт Попов заема 21-ва позиция с 57 точки.

Следващият старт за мъжете от Световната купа е насрочен за 27 декември, когато в Ливиньо, Италия, ще се проведе супергигантският слалом.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Попангелов

    0 1 Отговор
    Е точно където си ми е регулярното място… но нищо, продължаваме на пред🙈

    18:04 22.12.2025

