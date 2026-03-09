Лудогорец "гостува" на Монтана в Разград днес

Днес Лудогорец ще премери сили с Монтана в ключов сблъсък от 25-ия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе от 15:30 часа, но не на традиционния терен на домакините, а на „Хювефарма Арена“ в Разград. Причината за промяната е продължаващият ремонт на стадион „Огоста“ в Монтана.

Във временното класиране разградчани делят второто и третото място с ЦСКА 1948, като и двата отбора имат по 47 точки. Лидерът Левски води с девет пункта преднина, но Лудогорец успя да намали разликата след драматична победа над „сините“ в предишния кръг. Това вдъхва нова надежда на „орлите“ за атака на върха в шампионата.

От другата страна на барикадата, Монтана се намира в тежка криза. Тимът заема последното 16-о място с едва 16 точки и не е вкусвал победата в официален мач от септември 2025 година – истинска суша за феновете на отбора.

Историята също не е на страната на монтанци – в досегашните девет официални срещи между двата тима, Лудогорец неизменно е излизал победител.

Днешният двубой е от изключително значение и за двата състава – Лудогорец гони задължителна победа, за да остане в битката за титлата, докато Монтана се нуждае от чудо, за да прекъсне негативната си серия и да съхрани шансовете си за оцеляване в елита.