Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец "гостува" на Монтана в Разград днес

Лудогорец "гостува" на Монтана в Разград днес

9 Март, 2026 11:23 559 1

  • лудогорец-
  • монтана-
  • първа лига-
  • футбол-
  • шампионат-
  • класиране-
  • хювефарма арена-
  • огоста-
  • битка за оцеляване-
  • спортни новини

Мачът е от 15:30 часа на „Хювефарма Арена“

Лудогорец "гостува" на Монтана в Разград днес - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес Лудогорец ще премери сили с Монтана в ключов сблъсък от 25-ия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе от 15:30 часа, но не на традиционния терен на домакините, а на „Хювефарма Арена“ в Разград. Причината за промяната е продължаващият ремонт на стадион „Огоста“ в Монтана.

Във временното класиране разградчани делят второто и третото място с ЦСКА 1948, като и двата отбора имат по 47 точки. Лидерът Левски води с девет пункта преднина, но Лудогорец успя да намали разликата след драматична победа над „сините“ в предишния кръг. Това вдъхва нова надежда на „орлите“ за атака на върха в шампионата.

От другата страна на барикадата, Монтана се намира в тежка криза. Тимът заема последното 16-о място с едва 16 точки и не е вкусвал победата в официален мач от септември 2025 година – истинска суша за феновете на отбора.

Историята също не е на страната на монтанци – в досегашните девет официални срещи между двата тима, Лудогорец неизменно е излизал победител.

Днешният двубой е от изключително значение и за двата състава – Лудогорец гони задължителна победа, за да остане в битката за титлата, докато Монтана се нуждае от чудо, за да прекъсне негативната си серия и да съхрани шансовете си за оцеляване в елита.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешници

    1 0 Отговор
    Защо въобще се играе този мач , резултата е ясен . Има ли БФС защо разрешават да се играе мача в Разград може в Враца , Ловеч , Плевен , В Търново

    12:07 09.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове