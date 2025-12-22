Новини
Челси обмисля завръщане на млад аржентински талант от Дортмунд през зимата

22 Декември, 2025 21:55 449 0

Има специална клауза в договора между двата клуба

Челси обмисля завръщане на млад аржентински талант от Дортмунд през зимата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси може да си върне обещаващия защитник Аарон Анселмино още през януари, разкриват източници на Sky Sports.

Двадесетгодишният аржентинец, който в момента играе под наем в Борусия Дортмунд, е изправен пред възможността да се завърне на „Стамфорд Бридж“ по-рано от очакваното.

Причината за евентуалното прекратяване на наема се крие в специална клауза в договора между двата клуба. Поради контузия Анселмино не успя да натрупа необходимия брой игрови минути, което дава право на Челси да го изиска обратно още през зимния трансферен прозорец.

Въпреки че ръководството на Борусия Дортмунд не очаква „сините“ да се възползват от тази опция, крайното решение остава в ръцете на лондончани.

Аржентинският бранител се чувства отлично в Германия и се радва на доверието на треньорския щаб, но Челси не крие, че вижда в него ключова фигура за бъдещето на отбора.

Любопитен детайл е, че в настоящия договор на Анселмино с Дортмунд не е включена клауза за откупуване, което значително намалява шансовете германският клуб да го задържи и през следващия сезон.


