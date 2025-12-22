Новини
Григор Димитров с впечатляващи приходи от наградни фондове през 2025 година

22 Декември, 2025 22:24 742 2

Тенисистът е спечелил над 1,7 милиона долара

Григор Димитров с впечатляващи приходи от наградни фондове през 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров натрупа над 1,7 милиона долара от наградни фондове през 2025 година. Според официалните данни, публикувани от Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), Димитров се нарежда на 38-о място сред най-добре платените тенисисти за сезона.

През изминалата година Григор е спечелил 1 735 659 долара от индивидуални турнири, а към тази сума добавя и 17 866 долара от участието си на двойки. Така общите му приходи от наградни фондове за 2025 година достигат внушителните 1 753 525 долара.

Ако погледнем цялостната му кариера, Димитров вече е натрупал 31 045 068 долара от наградни фондове – истинско доказателство за постоянството и класата му на корта.

В челото на годишната класация по приходи от наградни фондове за 2025 година се откроява испанската сензация Карлос Алкарас. Младият талант е инкасирал рекордните 21 354 778 долара само от индивидуални надпревари, а общата му печалба от началото на професионалната му кариера възлиза на впечатляващите 60 323 046 долара.

Втори по приходи за сезона е италианецът Яник Синер, който е прибавил към банковата си сметка 19 120 641 долара – 19 114 396 долара от сингъл и 6 245 долара от двойки. Синер вече може да се похвали с общо 56 632 426 долара от наградни фондове.

Третото място в престижната класация заема германецът Александър Зверев. През 2025 година той е спечелил 7 468 230 долара, от които 7 384 324 долара са от индивидуални турнири, а 83 906 долара – от двойки. Към днешна дата Зверев е натрупал общо 58 134 592 долара от наградни фондове в кариерата си.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    Коментиран от #2

    22:26 22.12.2025

  • 2 Гришо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Комунист евроатлантик-вълк в овча кожа! Уж Патриот, а ограбва народа! Да изметем мутрите Борисов и Пеевски!

    23:02 22.12.2025

