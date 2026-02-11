Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пауло Дибала се завръща в състава на Рома за важния сблъсък с Наполи

11 Февруари, 2026 19:46 473 0

Ману Коне бележи напредък в лечението си

Пауло Дибала се завръща в състава на Рома за важния сблъсък с Наполи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездният нападател на Рома - Пауло Дибала ще бъде на разположение на „вълците“ за дългоочакваното дерби срещу Наполи тази неделя, съобщават водещи италиански издания. След като пропусна няколко ключови двубоя заради възпаление в коляното, аржентинският магьосник на терена е напълно възстановен и готов да се впусне в битката на стадион „Диего Армандо Марадона“ в Неапол.

Решителният мач може да се окаже повратна точка в борбата за челните позиции в Серия А.

Днес треньорът на римляните Джан Пиеро Гасперини събира отбора в тренировъчната база в Тригория, където ще започне финалната подготовка за сблъсъка с неаполитанците. Атмосферата в лагера на Рома е заредена с оптимизъм, а завръщането на Дибала дава допълнителен тласък на амбициите на тима.

В същото време, участието на Евън Фъргюсън остава под въпрос. Младият нападател все още се възстановява от травма в глезена и не е ясно дали ще бъде на разположение за важния двубой, информира „Ил Темпо“.

Положителни новини идват и от халфовата линия – Ману Коне бележи напредък в лечението си и се надява да попадне сред избраниците за неделния мач, макар шансовете му да се появи на терена да са минимални.


