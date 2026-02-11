Джак Грийлиш отново в центъра на скандал: Глоба и наказателни точки след нарушение в Ливърпул

Звездата на английския футбол Джак Грийлиш, който в момента лекува тежка контузия, се оказа във фокуса на нови неприятности. Футболистът, който играе за Евертън под наем от Манчестър Сити, бе санкциониран от полицията в Ливърпул с глоба от 1000 паунда заради преминаване на червен светофар с луксозния си автомобил "Ламборгини", съобщава BBC.

Инцидентът се е разиграл късно вечерта на 12 септември, малко след 23:30 часа, в близост до централната част на Ливърпул. Според информацията на органите на реда, камера е заснела автомобила на Грийлиш, докато преминава на забранен сигнал. Впоследствие, когато полицията се е свързала с футболиста, за да изясни кой е бил зад волана, той не е предоставил необходимата информация. В резултат на това съдът в Мърсисайд е наложил на Грийлиш не само парична санкция, но и шест наказателни точки към шофьорската му книжка.

Освен глобата, футболистът ще трябва да покрие и съдебни разноски, като общата сума възлиза на 1044 паунда.

Този инцидент идва в труден момент за 30-годишното крило, който наскоро претърпя операция на крака и ще отсъства от терена до края на сезона.