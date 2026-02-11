Линдзи Вон с още една операция след тежкия инцидент в Кортина д’Ампецо

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон премина през трета хирургическа интервенция, след като получи сериозна травма на левия крак по време на драматичния финал на спускането в неделя.

Олимпийската надежда на Вон бе помрачена, когато само секунди след старта тя се сблъска с врата на трасето и се строполи по склона на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо, Италия.

След инцидента, който остави публиката безмълвна, медицинският екип реагира светкавично и транспортира 41-годишната спортистка с хеликоптер до болница „Ка’ Фончело“ в Тревизо. Именно там, под грижите на водещи ортопедични и пластични хирурзи, Вон претърпя три последователни операции за възстановяване на напълно скъсаната предна кръстна връзка (ACL) и други усложнения, получени при падането.

„Днес преминах през третата си операция и тя мина успешно. Думата ‘успех’ вече има ново значение за мен. Възстановяването е бавно, но съм уверена, че ще се справя. Благодаря на невероятния медицински екип, на семейството, приятелите и всички, които ме подкрепят от цял свят. Поздравления и за моите съотборници от Team USA, които ме вдъхновяват да не се отказвам“, сподели Вон в емоционално послание в социалните мрежи.

Изборът на болница „Ка’ Фончело“ не е случаен – лечебното заведение разполага с модерно отделение по неврохирургия и бе определено като най-подходящо за сложната травма на Вон, разкри източник, близък до екипа ѝ.

От Американския отбор по ски и сноуборд потвърдиха, че Линдзи Вон е в стабилно състояние и се възстановява под грижите на международен екип от специалисти.

„Тя ще се оправи, но процесът ще изисква време и търпение“, коментира спортният директор на US Ski and Snowboard Анук Пати.