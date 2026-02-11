Новини
Първата треньорска рокада в елита за сезон 2026 вече е факт!

Първата треньорска рокада в елита за сезон 2026 вече е факт!

11 Февруари, 2026

Септември София се раздели с треньорския си щаб

Първата треньорска рокада в елита за сезон 2026 вече е факт! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Септември София официално обяви, че се разделя със старши треньора Славко Матич и неговия помощник Мирослав Васич. Решението е взето по взаимно съгласие, съобщиха от ръководството на столичния тим.

Този развой на събитията идва непосредствено след разочароващото поражение с 0:3 от Добруджа в първия пролетен кръг, което изпрати Септември на дъното на класирането.

За Матич това бе втори престой начело на отбора, но този път престоят му се ограничи до едва седем срещи, в които не успя да промени негативната тенденция. Заедно с Матич, клуба напуска и асистентът му Мирослав Васич, който също бе част от треньорския екип през този труден период за "септемврийци".

“Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на Септември. Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи – както на терена, така и извън него”, гласи официалното съобщение на клуба.


