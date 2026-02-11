Международният съюз по биатлон поздрави Лора Христова за успеха й

Българската биатлонистка Лора Христова се превърна в истинска сензация на зимните Олимпийски игри, след като завоюва бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 километра.
Международният съюз по биатлон (IBU) не пропусна да отбележи това историческо постижение, като я поздрави с вдъхновяващи публикации в социалните мрежи. В официалния си профил във Facebook, IBU изрази възхищението си от изключителното представяне на Христова, подчертавайки нейната безупречна стрелба – 20 от 20 попадения!
„Лора Христова от България изненада всички с бронзовото си отличие в индивидуалната дисциплина на Олимпиадата. Тя демонстрира невероятна концентрация и хладнокръвие, като не допусна нито една грешка на рубежа. Преди този успех, най-доброто ѝ класиране бе 13-о място на Световното първенство през 2025 година. Поздравления, Лора!“, написаха от Biathlonworld.
В друга публикация, придружена от видео с впечатляващата стрелба на българката, Международният съюз по биатлон подчерта: „Истинско самообладание под напрежение! Лора Христова направи състезанието на живота си на Олимпийските игри, уцелвайки всичките 20 мишени и заслужено спечели бронзов медал.“
Триумфът на Лора Христова не само донесе радост на българските фенове, но и привлече вниманието на световната биатлон общност.
