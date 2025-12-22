Наполи триумфира със Суперкупата на Италия след безапелационен успех

Наполи се окичи със Суперкупата на Италия, след като демонстрира класа и хладнокръвие на финала в Рияд. Неаполитанците, водени от опитния Антонио Конте, надделяха над коравия тим на Болоня с категоричното 2:0 и заслужено вдигнаха престижния трофей.

Героят на вечерта безспорно бе бразилският магьосник Давид Нереш. В 39-ата минута той разтърси мрежата на Болоня с истински шедьовър – след брилянтна асистенция от Матео Политано, Нереш изпрати топката неспасяемо в горния ляв ъгъл на вратаря Федерико Равалиа. Публиката в Рияд избухна в аплодисменти, а увереността на Наполи нарасна още повече.

След почивката южноамериканският нападател отново се разписа, този път в 57-ата минута, с което окончателно сложи точка на спора и гарантира, че Суперкупата ще отпътува към Неапол.