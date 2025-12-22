Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи триумфира със Суперкупата на Италия след безапелационен успех

Наполи триумфира със Суперкупата на Италия след безапелационен успех

22 Декември, 2025 23:02 682 1

  • наполи-
  • суперкупа на италия-
  • давид нереш-
  • антонио конте-
  • болоня-
  • матео политано-
  • финал-
  • футбол-
  • неапол-
  • трофей

Давид Нереш се разписа на два пъти

Наполи триумфира със Суперкупата на Италия след безапелационен успех - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи се окичи със Суперкупата на Италия, след като демонстрира класа и хладнокръвие на финала в Рияд. Неаполитанците, водени от опитния Антонио Конте, надделяха над коравия тим на Болоня с категоричното 2:0 и заслужено вдигнаха престижния трофей.

Героят на вечерта безспорно бе бразилският магьосник Давид Нереш. В 39-ата минута той разтърси мрежата на Болоня с истински шедьовър – след брилянтна асистенция от Матео Политано, Нереш изпрати топката неспасяемо в горния ляв ъгъл на вратаря Федерико Равалиа. Публиката в Рияд избухна в аплодисменти, а увереността на Наполи нарасна още повече.

След почивката южноамериканският нападател отново се разписа, този път в 57-ата минута, с което окончателно сложи точка на спора и гарантира, че Суперкупата ще отпътува към Неапол.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Ехааа, играли са на родна почва, в Рияд! Смешници продажни...

    23:10 22.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ