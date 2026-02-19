Проф. Александър Маринов: Кабинетът "Гюров" ми прилича на опит за коалиция "всички срещу Пеевски"

В кабинета има няколко много впечатляващи фигури, като например министърът на образованието и министърът на културата, които са истинска находка за това правителство. Това каза в "Лице в лице" по bTV PR- експертът Диана Дамянова, цитирана от novini.bg.
Кабинетът си стои съвсем нормално. Това е политически кабинет, който по-скоро е на "Продължаваме промяната-Демократична България" и е прелюдия към това как ще се управлява България занапред, добави тя.
Със сигурност е силно политически кабинет. Прилича ми на един опит за коалиция "всички срещу Пеевски", посочи социологът и бивш председател на Стратегическия съвет към президента проф. Александър Маринов.
Според мен обаче това ще има обратен ефект. Този кабинет ще е политически уязвим заради своята политическа оцветеност. Той ще бъде под политически огън не само заради честните избори, а заради многото натрупани във времето проблеми, посочи проф. Маринов.
С днешната атака срещу вицепремиера за честните избори виждаме една много добре планирана и разпределена по политически фигури и играчи крайно негативна предизборна кампания, заяви социологът Добромир Живков.
Това е продължение на атаката покрай случая "Петрохан" и виждаме до какви крайни нива могат да стигнат политиците, за да очернят своя политически опонент. Никога не сме имали такъв тип политическа пропаганда, стъпваща върху най-низките човешки страсти. Според мен това прекрачва всякакви граници, можем да го окачествим като социална патология, подчерта Живков.
Според Диана Дамянова страстите покрай случая "Петрохан" са се разгорели, тъй като "тази трагедия засяга един от устоите на българското общество – децата".
Институциите не се справиха - всеки даде своя принос в това да не вярваме в официалната версия, коментира тя.
Недоверието е нещо, за което не можем да упрекваме обществото – то е отглеждано дълго време. Първата информация за случая беше подадена така, че сякаш по-скоро да събуди съмнения, отколкото да ги разсейва. Това трябва да е и поука за служебното правителство – че ако не започнат политика, която малко по малко да съживи доверието, никакви реформи няма да получат подкрепа, допълни проф. Александър Маринов.
