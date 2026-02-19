Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Александър Маринов: Кабинетът "Гюров" ми прилича на опит за коалиция "всички срещу Пеевски"

19 Февруари, 2026 18:40 2 218 47

С днешната атака срещу вицепремиера за честните избори виждаме една много добре планирана и разпределена по политически фигури и играчи крайно негативна предизборна кампания, заяви социологът Добромир Живков

В кабинета има няколко много впечатляващи фигури, като например министърът на образованието и министърът на културата, които са истинска находка за това правителство. Това каза в "Лице в лице" по bTV PR- експертът Диана Дамянова, цитирана от novini.bg.
Кабинетът си стои съвсем нормално. Това е политически кабинет, който по-скоро е на "Продължаваме промяната-Демократична България" и е прелюдия към това как ще се управлява България занапред, добави тя.

Със сигурност е силно политически кабинет. Прилича ми на един опит за коалиция "всички срещу Пеевски", посочи социологът и бивш председател на Стратегическия съвет към президента проф. Александър Маринов.
Според мен обаче това ще има обратен ефект. Този кабинет ще е политически уязвим заради своята политическа оцветеност. Той ще бъде под политически огън не само заради честните избори, а заради многото натрупани във времето проблеми, посочи проф. Маринов.

С днешната атака срещу вицепремиера за честните избори виждаме една много добре планирана и разпределена по политически фигури и играчи крайно негативна предизборна кампания, заяви социологът Добромир Живков.

Това е продължение на атаката покрай случая "Петрохан" и виждаме до какви крайни нива могат да стигнат политиците, за да очернят своя политически опонент. Никога не сме имали такъв тип политическа пропаганда, стъпваща върху най-низките човешки страсти. Според мен това прекрачва всякакви граници, можем да го окачествим като социална патология, подчерта Живков.

Според Диана Дамянова страстите покрай случая "Петрохан" са се разгорели, тъй като "тази трагедия засяга един от устоите на българското общество – децата".

Институциите не се справиха - всеки даде своя принос в това да не вярваме в официалната версия, коментира тя.
Недоверието е нещо, за което не можем да упрекваме обществото – то е отглеждано дълго време. Първата информация за случая беше подадена така, че сякаш по-скоро да събуди съмнения, отколкото да ги разсейва. Това трябва да е и поука за служебното правителство – че ако не започнат политика, която малко по малко да съживи доверието, никакви реформи няма да получат подкрепа, допълни проф. Александър Маринов.


  • 1 Гюров премиер

    14 7 Отговор
    И тебе яд ли не е ?

    18:42 19.02.2026

  • 2 Майна

    8 18 Отговор
    Днес в НС отново беше внесено за гласуване предложението за сваляне на държавната охрана от НСО на Делян Пеевски. Предложението беше отхвърлено. Нашата партия "Възраждане" отново доказа че е национално отговорна и гласува "против". Делян Славчев Пеевски е лидер на политическа формация и председател на парламентарна група. Политик от национално ниво. Разбираме възмущението на съпредседателя на ПП/ДБ които са гласували "за" но правдата победи. Затова всеки нормален гражданин би гласувал за "Възраждане", ГЕРБ и ДПС НН.

    Коментиран от #28

    18:42 19.02.2026

  • 3 Този път е прав ...

    18 10 Отговор
    Радев ,Борисов и ПП/ДБ имат намерение да приключат свиня пеев. Беше много нагъл преди 3 месеца - "чичо Румен да прибира шампейна и да се скрива. Избори няма да има, ще има да след 3 години и 4 месеца. Така че наздраве ,правителството ще изкара пълен мандат да не влизам в президентството и да изкарам мистър КЕШ оттам". След 20 дни започнаха масовите ,грандиозни протести в почти всички градове в България. Свинята опита контрапротести и се включиха само докарани с автобуси черни римляни. На другия ден 200 хиляди само в София и мафиотското управление беше пометено..Шефа на пиар отдела на Радев бившия Европейски депутат Бареков афишира че ще намери и докара пеев където и да избяга и опита да се скрие.

    Коментиран от #12

    18:43 19.02.2026

  • 4 Тоя мургавия

    14 6 Отговор
    да внимава да не тръгнат всички срещу абдикиралия.
    Че Славяново го чака.

    18:44 19.02.2026

  • 5 Най-Вече !

    11 1 Отговор
    Най-Вече !

    Вси„ки !

    Срещу !

    Българския Народ !

    И България !

    Цинизма !

    Продължава !

    18:46 19.02.2026

  • 6 Зам.председателя на ПГ на ПП-ДБ

    11 5 Отговор
    С информация за днешното гладуване в Народното събрание

    18:47 19.02.2026

  • 7 име

    12 13 Отговор
    Не е всички срещу пеевски, а срещу Радев. И не е всички, а ПП-ДБ, ГРОБ, доган и мумии от СДС

    18:48 19.02.2026

  • 8 хаха

    13 2 Отговор
    Сигурно сигурно... Тъпак!

    Затова е пълно с кухоглави обосрали се до ушите ТИКВИСТИ а?
    ХАХАХА!

    18:48 19.02.2026

  • 9 Промяна

    5 24 Отговор
    БОРИСОВ НИ ВКАРА В ЕВРОЗОНАТА А НЕ ШАРЛАТАНИ РР КОПЕЙКИ А БОРИСОВ И СМЕ В ЕВРОПА А НЕ В МОСКВА ИЛИ СИБИР

    Коментиран от #20, #30, #44

    18:49 19.02.2026

  • 11 хдхндфгб

    10 15 Отговор
    Сега мълчи Пеевски ама ми се случва че ще им го сложи на всичките , тво булене към него не е нормално.

    18:50 19.02.2026

  • 13 Гост

    8 8 Отговор
    На кабинета "Гюров" му е през..... Петрохана!

    18:51 19.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    13 16 Отговор
    Сглобка на ПП и ДБ, ГЕРБ и ДПС срещу Радев.

    18:52 19.02.2026

  • 15 хаха

    12 10 Отговор
    Пак се мъчат да изперат Банкянската Тиква и след изборите да се правят на "проевропейски партии".
    СГЛОБЕНА им (одрищяна работа)

    Тикви, Шопари, пеперасти, вГЗраждани ... другите да не ги изреждам че оттекоха в канала.

    18:53 19.02.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 12 Отговор
    НА СНИМКАТА ЕДИН ОТ СЪВЕТНИЦИТЕ ФАШИСТИ НА ............................ ФЮРЕРА РЕZИДЕНТ МИСТЪР МУНЧО ............................. ФАКТ !

    18:54 19.02.2026

  • 17 хаха

    11 8 Отговор
    ТИКВьО + ШИШИ + ПП/ДБ = ВНЛ ...

    А на Простадинов му се ще да е вечната патерица на ГЕП представяща се за "опозиция".

    18:54 19.02.2026

  • 18 АПС

    6 7 Отговор
    Си имат и зам.министър на МВР от АПС от Айтос..
    Тези които раздаваха баницата и длъжности

    18:56 19.02.2026

  • 19 хсгндджбф

    7 16 Отговор
    До там е положението че Пеевски ми е по симпатичен от Гюров и компания. Накрая народа да не гласува масово за него.

    18:59 19.02.2026

  • 21 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Шшшшш шмиргел, тва го знаят пиянките в маалата и бакшишите без да са професори. Нещо друго или аре чал????

    19:02 19.02.2026

  • 22 Точно така е!

    3 11 Отговор
    Всички с Радев против ДПС!

    Отдавна разправям същото.
    ДПС да единствената опозиция на Радев.

    19:06 19.02.2026

  • 23 Промяна

    7 14 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    ОБИДИ ОБИДИ ОБИДИИИ ОТ БЕЗПОМОЩНОСТ ЗЛОБА ЗАВИСТ БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 50 ЩЕ Е ГЕРБ ТОВА Е ДЪРЖАВАТА

    19:06 19.02.2026

  • 24 Александър маринов

    11 2 Отговор
    Добре, че дойде Руменчо Радев и ме взе при него, иначе щях да имам съдбата на умрялата бсп.

    19:06 19.02.2026

  • 26 а дано

    10 8 Отговор
    ако е вярно одобрявам!!! шиши и боко трябва да се заличат от политиката и да се зачислят към белене!!!

    19:10 19.02.2026

  • 27 Всичко това

    9 6 Отговор
    дължим на Бойко Методиев.

    Ще го накажем на изборите.

    19:12 19.02.2026

  • 28 Въпрос и чакам отговор

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Костадин Костадинов роден 1979 година.
    Майка му родена 1963 година.
    Въпрос - какъв е баща му?

    Коментиран от #34, #35, #42

    19:13 19.02.2026

  • 29 ...

    12 3 Отговор
    проф. Александър Маринов - създателят на мутренските групировки в България...съветник на Радка.

    19:15 19.02.2026

  • 30 който и да беше на власт

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    щяхме да влезем в еврозоната когато им потрябваше територията ни!!! на никой от евросъюза не му пука за българския народ а за територията запомнете го това вече! и все едно си по-добре в тая еврозона така ли? за един месец всичко скочи няма нещо което да не се е увеличило а това е едва първия месец… жал ми е че има толкова заблудени и безмозъчни хора

    19:16 19.02.2026

  • 31 Порчо

    2 4 Отговор
    Ми… няма лощо.
    Звучи добре.

    19:16 19.02.2026

  • 32 Ама после

    7 1 Отговор
    да не излезе кабинета на Пеевски?

    19:17 19.02.2026

  • 33 Кабинет

    3 4 Отговор
    ,,Възкъсваме Доган"!

    Коментиран от #45

    19:18 19.02.2026

  • 35 Ром

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос и чакам отговор":

    от маалата?

    19:20 19.02.2026

  • 36 Как

    10 2 Отговор
    Маринов е стар агент на ДС и близък съветник на Радев!

    19:20 19.02.2026

  • 37 Коалиция

    5 5 Отговор
    ,,КЕШ"!

    19:21 19.02.2026

  • 38 Гюро М.

    6 5 Отговор
    Затягаме коланите,заради правителството Желязков!

    19:22 19.02.2026

  • 39 цървул

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    хаха,едната ти гънка само това ли успя да роди?

    19:33 19.02.2026

  • 40 Стомна за вода

    1 4 Отговор
    Този път ще се оправим!

    19:37 19.02.2026

  • 41 Цвете

    1 3 Отговор
    КАКВИ ФИГУРИ ЗАБЕЛЯЗАХМЕ ,БИВШ ИЛИ НАСТОЯЩ ЧЛЕН НА БСП, ГОВОРИТЕЛКАТА НА ШИШИ И БОКО И ЕДИН СОЦИОЛОГ, КОЙТО СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЯХ ДВАМАТА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ В БЪДЕЩЕ С ДЕЙНОСТТА СИ.ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА.УГОДНО ИМ БЕШЕ В МИНАЛИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ,ЗАЩОТО СИ РАЗВЯВАХА КОНЯ, А СЕГА? ВАЖНОТО Е В СЛУЧАЯ, ЧЕ ОТ ИТН ОСТАНА САМО ЕДИН, КОЙТО ДОРИ НЕ ПРИДВИЖИ ПЛАНА ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА.ИМА НАЧАЛО И КРАЙ.ВИЕ ИЗБРАХТЕ САМИ СВОЯ ПЪТ.🇧🇬

    19:43 19.02.2026

  • 42 4567

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос и чакам отговор":

    Набор на майка му. Правен в час по биология на последния чин на СПТУ "Направи си сам"...

    19:44 19.02.2026

  • 43 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКВИ ФИГУРИ ЗАБЕЛЯЗАХМЕ ,БИВШ ИЛИ НАСТОЯЩ ЧЛЕН НА БСП, ГОВОРИТЕЛКАТА НА ШИШИ И БОКО И ЕДИН СОЦИОЛОГ, КОЙТО СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЯХ ДВАМАТА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ В БЪДЕЩЕ С ДЕЙНОСТТА СИ.ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА.УГОДНО ИМ БЕШЕ В МИНАЛИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ,ЗАЩОТО СИ РАЗВЯВАХА КОНЯ, А СЕГА? ВАЖНОТО Е В СЛУЧАЯ, ЧЕ ОТ ИТН ОСТАНА САМО ЕДИН, КОЙТО ДОРИ НЕ ПРИДВИЖИ ПЛАНА ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА.ИМА НАЧАЛО И КРАЙ.ВИЕ ИЗБРАХТЕ САМИ СВОЯ ПЪТ.🇧🇬

    19:47 19.02.2026

  • 44 Стефан

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Не пиши глупости. Въпреки Бойко успяхме.

    20:00 19.02.2026

  • 45 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кабинет":

    Той няма влезе в парламента

    20:04 19.02.2026

  • 46 Сзо

    1 1 Отговор
    Всички срещу Пеефски....няма лошо. Ако към Пеефски добавят Боко, ще е още по добре.

    20:47 19.02.2026

