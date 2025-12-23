Мохамед Салах спаси Египет с драматичен гол в последните секунди

Вълнуваща развръзка беляза старта на група "Б" в турнира за Купата на Африка, където Египет триумфира с 2:1 над Зимбабве след инфарктен обрат, осигурен от звездата на Ливърпул – Мохамед Салах.

Срещата започна с изненадващ натиск от страна на Зимбабве, които откриха резултата още в 20-ата минута. Принс Дюб се възползва от прецизно подаване на Еманюъл Джалай и разпечата вратата на "фараоните", хвърляйки египетските фенове в шок.

След почивката Египет постепенно пое инициативата и в 64-ата минута нападателят на Манчестър Сити - Омар Мармуш, възстанови равенството. Той бе изведен на стрелкова позиция от Мохамед Хамди, който по-късно напусна терена заради травма, оставяйки съотборниците си в трудна ситуация.

Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без победител, Мохамед Салах се превърна в герой. В първата минута на добавеното време египетският капитан реализира решаващия гол, с който донесе ценни три точки на своя тим и предотврати неприятна изненада още в началото на надпреварата.

В групата са още съставите на Южна Африка и Ангола, а следващото изпитание за Египет ще бъде срещу Южна Африка на 26 декември – сблъсък, който може да се окаже решаващ за класирането напред. В същия ден Зимбабве ще се изправи срещу Ангола в опит да навакса загубените точки.