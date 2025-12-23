Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах спаси Египет с драматичен гол в последните секунди

Мохамед Салах спаси Египет с драматичен гол в последните секунди

23 Декември, 2025 07:22 772 1

  • купата на африка-
  • египет -
  • зимбабве-
  • ливърпул -
  • мохамед салах-
  • кан-
  • купата на африканските нации

"Фараоните" се наложиха над Зимбабве

Мохамед Салах спаси Египет с драматичен гол в последните секунди - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза старта на група "Б" в турнира за Купата на Африка, където Египет триумфира с 2:1 над Зимбабве след инфарктен обрат, осигурен от звездата на Ливърпул – Мохамед Салах.

Срещата започна с изненадващ натиск от страна на Зимбабве, които откриха резултата още в 20-ата минута. Принс Дюб се възползва от прецизно подаване на Еманюъл Джалай и разпечата вратата на "фараоните", хвърляйки египетските фенове в шок.

След почивката Египет постепенно пое инициативата и в 64-ата минута нападателят на Манчестър Сити - Омар Мармуш, възстанови равенството. Той бе изведен на стрелкова позиция от Мохамед Хамди, който по-късно напусна терена заради травма, оставяйки съотборниците си в трудна ситуация.

Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без победител, Мохамед Салах се превърна в герой. В първата минута на добавеното време египетският капитан реализира решаващия гол, с който донесе ценни три точки на своя тим и предотврати неприятна изненада още в началото на надпреварата.

В групата са още съставите на Южна Африка и Ангола, а следващото изпитание за Египет ще бъде срещу Южна Африка на 26 декември – сблъсък, който може да се окаже решаващ за класирането напред. В същия ден Зимбабве ще се изправи срещу Ангола в опит да навакса загубените точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ливърпул до гроб

    0 0 Отговор
    Ооооо ще стана мюсюлманин, ако Мо вкара гол

    08:25 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ