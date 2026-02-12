Салах все по-близо до раздяла с Ливърпул: има конкретен интерес към него

Мохамед Салах може да напусне Ливърпул още това лято. Въпреки че през миналата година египетската звезда поднови договора си с „червените“ до 2027 г., напрежението с мениджъра Арне Слот и неубедителните напоследък изяви поставят бъдещето му на „Анфийлд“ под въпрос.

Интерес към Салах не липсва. От известно време няколко клуба от Саудитската професионална лига следят ситуацията му, а според последните информации агентът на футболиста вече води разговори с Ал-Итихад.

Бившият играч на Рома пристигна в Ливърпул през 2017 г. и се превърна в една от най-емблематичните фигури в модерната история на клуба. До момента той има 426 мача, 251 гола и 119 асистенции с екипа на мърсисайдци.