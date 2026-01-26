Печален рекорд за Салах след завръщането му в Ливърпул

След завръщането си от Купата на африканските нации, звездата на Ливърпул Мохамед Салах не просто видя загуба, но и влезе в историята на клуба по неприятен начин.

Поражението от Борнемут (2:3) записа името на египетския нападател до печален рекорд от 2012 година, дело на Дирк Каут, когато "червените" преживяваха един от най-трудните си периоди.

Завръщането на Мохамед Салах в стартовия състав на Ливърпул трябваше да бъде искрата, която Арне Слот така отчаяно чакаше, за да съживи амбициите за защита на титлата. Вместо това обаче, завръщането му разкри тревожна тенденция - присъствието на Египетския крал вече не е онази сигурна гаранция за точки, каквато беше преди.

Загубата означава, че нападателят вече е бил от губещата страна в цели седем от последните си осем старта във Висшата лига.

Това е изумителна статистика за играч, който досега беше синоним на безмилостни победи и е дефинирал цяла една ера на успехи под предишния режим и в ранните дни на Арне Слот.

Последният път, когато играч на Ливърпул преживяваше подобна серия от поражения като титуляр, беше преди почти 14 години, по време на залеза на кариерата на друг любимец на "Анфийлд".

Мохамед Салах изравни нежеланата "граница", поставена от нидерландския "работяга" Дирк Каут между февруари и май 2012 година.