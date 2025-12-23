Фабио Лима обсъжда бъдещето на среща с агента си

Бразилското крило на Левски – Фабио Лима, се изправя пред неясно бъдеще, след като проведе ключова среща със своя агент Тулио Соуса в родината си. Двамата са обсъдили следващите стъпки в кариерата на футболиста, който все по-отчетливо изпада от плановете на треньорския щаб на "сините".

Въпреки че контрактът на Лима с Левски изтича в края на сезона, ръководството на столичния гранд усилено търси начин да се раздели с него по-рано. Южноамериканецът обаче не проявява желание да прекрати преждевременно договора си, което създава напрежение между двете страни.

Лима е сред най-високоплатените играчи на "Герена", но представянето му през есенния полусезон не оправда очакванията – в 17 мача във всички турнири той не успя да се разпише или да подаде за гол. Често бе използван на нетипичната за него позиция ляв бек, но и там не успя да впечатли.

Ситуацията на Лима не е изолирана – още двама футболисти на Левски, Карлос Охене и Патрик Мислович, също са с изтичащи договори и не попадат в сметките на наставника Хулио Веласкес. Ръководството на "сините" се надява да постигне споразумение за по-ранно прекратяване на контрактите им, за да освободи средства за нови попълнения.