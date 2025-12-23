Ювентус има нов спортен директор

Марко Отолини ще бъде новият спортен директор на Ювентус, съобщава Фабрицио Романо. Двете страни са постигнали договорка, като се очаква Отолини да подпише официално в следващите дни.
Марко Отолини вече има опит при "бианконерите". Между 2018 и 2022-а година той отговаряше за играчите под наем на "старата госпожа".
45-годишният Отолини работеше в Дженоа през последните три години, а през октомври 2025-а постигна споразумение за прекратяване на договора.
Отолини е имал много други предложения, включително и от извън Италия. В крайна сметка той е избрал да се завърне при "бианконерите".
🚨⚪️⚫️ Marco Ottolini will sign his contract as new Juventus sporting director in the next days, agreement reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025
Main candidate for director role revealed in November and deal now agreed. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/INv2huebnb
