Ювентус има нов спортен директор

23 Декември, 2025 16:00 490 0

  • марко отолини-
  • ювентус-
  • футбол

Марко Отолини вече има опит при "бианконерите"

Ювентус има нов спортен директор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марко Отолини ще бъде новият спортен директор на Ювентус, съобщава Фабрицио Романо. Двете страни са постигнали договорка, като се очаква Отолини да подпише официално в следващите дни.

Марко Отолини вече има опит при "бианконерите". Между 2018 и 2022-а година той отговаряше за играчите под наем на "старата госпожа".

45-годишният Отолини работеше в Дженоа през последните три години, а през октомври 2025-а постигна споразумение за прекратяване на договора.

Отолини е имал много други предложения, включително и от извън Италия. В крайна сметка той е избрал да се завърне при "бианконерите".


