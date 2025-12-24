Маркъс Рашфорд: Няма съмнение, че искам да остана в Барселона

Нападателят на Барселона - Маркъс Рашфорд, заяви ясно намерението си да продължи кариерата си на „Камп Ноу“ и след изтичането на настоящия му период под наем. Английският национал говори за адаптацията си в отбора и града, както и за амбициите си с екипа на каталунците.
„Чувствам се отлично както в клуба, така и в самия град. Още от първия ден усетих топло отношение и подкрепа. Дойдох тук с ясната идея да помогна на отбора да печели отличия. Миналият сезон беше изключителен, но във футбола всичко се развива бързо и обстоятелствата се менят. Нашата цел е отново да стигнем до върха и съм напълно фокусиран върху това. Работата с треньорите и съотборниците ми е на много високо ниво и нямам от какво да се оплаквам“, коментира Рашфорд пред каталунския вестник Sport.
Попитан дали най-важната му задача е да убеди ръководството да активира откупната клауза в договора му, възпитаникът на Манчестър Юнайтед бе категоричен.
„Без съмнение. Желанието ми е да остана в Барса. Това е крайната цел, но не е единственото, което ме мотивира. Всеки ден работя здраво, защото искам да побеждаваме. Барселона е голям и чудесен клуб, създаден да печели трофеи“, завърши Рашфорд.
