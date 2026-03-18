Мениджърът на Лийдс: Обичам Илия Груев, той е фантастичен

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке даде ексклузивно интервю за предаването "Премиер Лийг токшоу" по DIEMA SPORT 2. Той похвали българският национал Илия Груев, който направи много силни мачове за йоркширци в дебютния си сезон във Висшата лига.

- Здравейте, г-н Фарке. Надявам се, че сте добре и че се чувствате подготвен за финалната част от сезона. Преди да преминем към Висшата лига, бих искал да започна интервюто с друг турнир, в който участвате. Лийдс се изправи срещу Норич в турнира за ФА Къп и знам, че това не е първият път, в който се изправяте срещу бившия си отбор. Колко важно беше за вас да постигнете победа именно срещу тях?

- Това беше важна победа за нас и едно голямо постижение, тъй като от над 20 години не сме стигали до четвъртфиналите на ФА Къп. Естествено ние сме концентрирани и върху своето оцеляване във Висшата лига, но ФА Къп е турнир с огромни традиции в цяла Западна Европа, което при успехи там дава страхотна възможност да бъде пренаписана историята на нашия клуб. Винаги ще се възползваме от шансовете пред нас да прогресираме напред в турнирите. Всяка победа е важна за настроението и самочувствието в отбора, както и да бъде даден шанс на играчи, които имат нужда от това, докато други могат да почиват. Ние имахме страхотен ден срещу Норич, който успяхме да завършим с комфортна победа и чиста мрежа, и това ни дава възможност да гледаме позитивно на ситуацията.

- Колко значим става ФА Къп за Лийдс сега, след като вече сте на четвъртфинал? Срещу вас предстои мач с Уест Хем, който изглежда е по-силно фокусиран върху борбата за оцеляване. Виждате ли възможност да повторите успеха на Кристъл Палас от миналия сезон?

- Да, дори и често да се случва големите отбори да са основни кандидати, понякога се случват подобни изненади както през миналата кампания. Нищо не е сигурно – когато човек започва да играе футбол, понякога се стреми към някои, на пръв поглед, нереалистични цели. Искаме да сграбчим отдалата се възможност с две ръце и да продължим напред в турнира, но в момента е трудно да се говори за нещо повече. Вървим стъпка по стъпка и ще се фокусираме върху следващия си опонент след няколко седмици, но сега сме напълно концентрирани върху следващите си двубои във Висшата лига. Нуждаем се от още точки в първенството и сме пределно мотивирани да постигнем целите си там.

- А сега по отношение на Висшата лига – към момента се намирате в добра позиция да избегнете участие в битката за оцеляване. Как бихте оценили сезона на отбора до момента?

- Намираме се на правилния път. Да имаме 31 точки на този етап от сезона е страхотно и дори би ни стигнало в предишни сезони да си гарантираме оцеляване. Гледайки към настоящата кампания обаче и към това кои отбори са около зоната на изпадащите, е очевидно, че имаме нужда от още точки. Засега не се чувстваме напълно сигурни в своето оцеляване, затова е важно да изискваме максимума от себе си, за да спечелим повече точки и колкото по-рано се случи това, толкова по-добре. Уверен съм, че имам групата от играчи с нужните качества да постигнат тази цел и да празнуваме през лятото. Но за да се случи това, е нужда упорита работа и себераздаване от наша страна.

- В България Лийдс се следи отблизо заради Илия Груев, но преди да стигнем до тази тема, тук доста се обсъжда мачът срещу Манчестър Сити, в който направихте промяна във формацията. Бих искал да ви попитам – това предварително планирано решение ли беше за промяна на системата на почивката между полувремената, или по-скоро спонтанно решение?

- Понякога медиите интерпретират прекалено детайлно промяната във формацията на даден отбор. Правили сме го и преди, бяхме подготвени за това още от предишния сезон. Освен това тренирахме тази схема на игра упорито по време на предсезонната подготовка. Само че заради огромната разлика в представянето през първото и второто полувреме при гостуването на Манчестър Сити всеки говори за това. Много е важно като новак в дивизията да имаш гъвкавостта да играеш различни формации. Отборите на върха трябва да са малко или много перфектни в основната си схема на игра и не им се налага да правят кардинални промени, ако искат да бъдат доминантни. Но от гледната точка на новак, който не печели своите мачове заради индивидуалната класа на своите играчи, адаптивността е важна, тъй като в повечето случаи ние се изправяме срещу отбори с по-добри индивидуалности в техните състави. Понякога трябва играем със същата формация като противника, понякога трябва да адаптираме играта си спрямо техните силни страни, в други моменти търсим елемент на изненада и поради тези причини искаме да имаме различни варианти за действие в зависимост от двубоя. В определени моменти рокадите се случват и в хода на мача, за да се справим със съперника си. Ние готвим всичко това предварително, тук не е като в компютърна игра, в която постоянно можеш да сменяш формацията си без последствия. Всеки трябва да е предварително наясно със своите задачи на терена в зависимост от схемата на игра и какви са процесите, когато играем с трима централни защитници или четирима бранители в линия. Задължително е това да е предварително дискутирано – говорили сме за това по време на срещи, тренировки и тактически анализи. Това е една от причините да сме адаптивни до такава степен, че да можем да променим схемата си на игра в хода на даден двубой.

- Колко време беше необходимо на играчите да се адаптират към новата схема?

- Те са добри и умни играчи и знаят как да се адаптират към промените. Естествено всичко има нужда да бъде тренирано – не можеш да ги подредиш като на тактическа дъска и да очакваш резултати. И все пак не говорим за фундаментална промяна, защото принципите и моделите ни на игра са ясни със и без топка и не зависят от формацията. Разликата идва от начините, по които да имплементираме тези модели на игра в различните формации. Това е основната ни подготовка и играчите ни вече са наясно със ситуацията. Работя с интелигентни футболисти и такива играчи винаги успяват да се адаптират към различни предизвикателства.

- Работили сте доста с Илия Груев в Лийдс и неведнъж сте изтъквали неговата работна етика. Бихте ли разширили мнението си за него?

- Обичам Илия Груев. Той е ключов играч за нас, винаги е бил и ще бъде важен футболист в нашите планове. Той има изключителен характер и е фантастичен играч. Той има много качества, винаги може да се разчита на него, постоянно търси топката. Представянето му на терена винаги е минимум 7/10, а понякога изпъква с някои прекрасни подавания и асистенции и е близо до перфектен. Той е много стабилен на терена, особено в дефанзивен план показва много добро разбиране за играта. Илия никога не спира да тича без топка и покрива голяма дистанция, много прецизен в своите подавания, тактически е много грамотен играч и всички тези качества го правя важен състезател за тима. На подобно ниво е нормално да не е перфектен във всяка една секунда на терена, но за мен и цялата група той е значима част от отбора и сме щастливи да бъде при нас.

- Игровото му време постепенно се увеличава през сезона – това само на промяната във формацията и факта, че играете с трима полузащитници в състава ли се дължи, или смятате, че в началото той просто не беше толкова подготвен за Висшата лига, колкото е сега?

- Според мен е нормално за период от 38 мача да има възходи и падения както за всеки индивидуален състезател, така и за отбора. Понякога отборът се нуждае от малко по-различен профил играч, също зависи и от противника срещу нас. Имам 5-6 футболисти в полузащитата, които се борят максимум за 3, а понякога и за 2 места в стартовия състав, така че е нормално да има конкуренция за тези позиции – в противен случай няма да достигнем до нивото, на което сме в момента във Висшата лига. В други моменти е нужно да правиш ротации, но Илия е играч, който винаги е получавал игрово време. Понякога има период, в който даден футболист има лимитирано участие в двубоите, но в моите очи той винаги е бил значима част от тима дори когато не е играл толкова често. Илия има много силни и специфични качества, който много често ни е нужен, защото понякога искаме нещо малко по-нестандартно на терена. Той показва голяма зрялост на терена и винаги носи добро настроение. Висшата лига е най-доброто първенство в света, а за Илия това е първи сезон в това първенство. Той има опит в Бундеслигата, но сега във Висшата лига като всеки играч той имаше нужда от време за адаптация. Но скоростта, с която той се адаптира към изискванията на това ниво и солидността в изявите му на игрището, е наистина впечатляваща. Той заслужава адмирации за постоянството си, работната етика и характера, който демонстрира

- Виждате ли Илия като част от дългосрочното бъдеще на клуба?

- Да, виждам го като част от дългосрочното бъдеще на клуба. Той е важен играч за мен и е удоволствие да работя с него. В този бизнес все пак нищо не е сигурно и никога не можеш да кажеш никога, но в моите бъдещи планове той има много важна роля.

- Колко се е променила Висшата лига от времето, когато направихте своя дебют в първенството с Норич?

- Разликата между Чемпиъншип и Висшата лига става все по-голяма и осезаема. Конкуренцията на ниво Висша лига е изключително изискваща, а представянето на новаците в елита през последните няколко сезона говори доста. Те похарчиха немалко пари за трансфери и въпреки това някъде през февруари или март тяхното изпадане бе ясно. Но при нас ситуацията е различна и това се дължи на добрата ни работа, но въпреки това предизвикателството е голямо. Да си извоюваш правото да си запазиш мястото във Висшата лига като новак е трудна задача. Все по-предизвикателно е да се утвърдиш във Висшата лига и неслучайно някои от най-добрите треньори работят тук в Англия. По същата причина и някои от най-качествените футболисти в света идват тук. Заради качеството на опонентите винаги трябва да си фокусиран – само така си даваш истински шансове да бъдеш конкурентоспособен в тази среда.

- Сезонът постепенно върви към своя край – бихте ли поставили по-голям акцент върху един от двата турнира, в които Лийдс участва, и какво искате да постигнете като отбор?

- Най-важното за нас е Висшата лига и най-важното за нас е не само да останем в дивизията, но и да утвърдим този голям клуб във елита на страната. Всеки знае историята и фен базата на клуба, които принадлежат на Висшата лига. Това е голямо предизвикателство и за да го постигнем, трябва да работим здраво. Но разбира се да напишем нова глава в историята на отбора във ФА Къп би било фантастично и сме пределно мотивирани да го постигнем. Искаме да се представяме на високо ниво във всеки един турнир, в който участваме.

- И накрая – в България Лийдс има голяма фенска база, която присъства на доста мачове този сезон, а и в предишните кампании, до голяма степен благодарение на Илия Груев. Бихте ли използвали следващите секунди, за да се обърнете към тези фенове и, ако желаете, да им обещаете нещо, което да очакват от тима?

- Трудно е на толкова високо ниво да правим обещания, но сме много благодарни за подкрепата от целия свят. Виждал съм немалко български знамена както на нашия стадион, така и при гостувания и сме изключително благодарни за това. Надяваме се те да бъдат там и да продължават да подкрепят нас и Илия. Наясно сме с фен базата, която имаме от целия свят и това е огромна привилегия за нас да работим тук.

- Благодаря Ви господин Фарке, желая Ви всичко най-добро!

- И аз благодаря!