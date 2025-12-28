Ето колко точки загуби Челси от мачовете, в които е водил

Никой отбор в Премиър лийг този сезон не е губил повече точки в мачове, в които е водил, колкото Челси.

Лондончани загубиха общо 13 пункта от водеща позиция в английския шампионат. Забележително е, че те загубиха 15 точки в подобни срещи през миналия сезон.

13-тата загубена точка стана факт този сезон, след като “сините” загубиха с 1:2 във вчерашното домакинство на Астън Вила.