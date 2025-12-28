Лучано Спалети за резервата Едон Жегрова: Той е играч с къс фитил

Наставникът на Ювентус - Лучано Спалети, показа задоволство от трудната победа с 2:0 в гостуването на Пиза. Според него с най-голям принос за успеха е резервата Едон Жегрова, който бил болен в дните преди мача.

„Темпото ни беше бавно. Последните минути на първото полувреме и първите след почивката определено бяха лоши, тъй като Пиза ни създаде проблеми с интензивността си и в тези ситуации имахме късмет. През втората част показахме повече класа и бяхме по-изобретателни. Жегрова и Давид се включиха добре и ни дадоха повече качество в завършващата фаза. Успяхме да отбележим и в този момент от мача почувствах, че е заслужено, тъй като създавахме пространства в наказателното поле.

Жегрова беше с грип и три дни поддържаше висока температура, така че се съмнявах, че ще издържи 35 минути. Но трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства, а той, както видяхме, е играч с „къс фитил“ – знае как да преодолява съперници и да взима правилните решения. Честно казано, не очаквах да се справи толкова добре предвид обстоятелствата. Кефрен Тюрам подобри играта си с напредването на мача, а Мирети много ми хареса, след като влезе. Тази победа повишава увереността ни.

Смятам, че домакините играха много добре, но нямаха късмет. Мачът приличаше на загубата им от Интер, които също страдаха тук в продължение на 70 минути. Нашият проблем е, че сме силен отбор, но трябва да го доказваме всеки път, когато излезем на терена, а през първото полувреме бяхме под нивото си в твърде много аспекти.“, коментира Спалети.