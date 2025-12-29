Тер Стеген обяви при каква оферта би напуснал Барса още през януари

Марк-Андре тер Стеген е дал ясно да се разбере на Барселона, че ще обмисли трансфер през януари само ако пристигне оферта от един от водещите клубове в Европа, съобщава “El Larguero”.

От клуба уверяват, че нямат намерение да прекратяват договора на германския страж, който изтича през лятото на 2028г. и не възнамеряват да го изтласкват извън отбора, като подчертават дългогодишната му лоялност и важната му роля в състава.

33-годишният Тер Стеген е в открит конфликт с треньорското ръководство на тима, след като миналата година записа само 9 мача под рамката на Барселона, а през тази кампания се появи само за Купата на Краля срещу третодивизионен отбор.