Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тер Стеген обяви при каква оферта би напуснал Барса още през януари

Тер Стеген обяви при каква оферта би напуснал Барса още през януари

29 Декември, 2025 09:47 478 0

  • тер стеген -
  • барселона-
  • трансфер -
  • оферта -
  • европа

Каталунците не искат да се разделят с немеца на всяка цена

Тер Стеген обяви при каква оферта би напуснал Барса още през януари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Марк-Андре тер Стеген е дал ясно да се разбере на Барселона, че ще обмисли трансфер през януари само ако пристигне оферта от един от водещите клубове в Европа, съобщава “El Larguero”.

От клуба уверяват, че нямат намерение да прекратяват договора на германския страж, който изтича през лятото на 2028г. и не възнамеряват да го изтласкват извън отбора, като подчертават дългогодишната му лоялност и важната му роля в състава.

33-годишният Тер Стеген е в открит конфликт с треньорското ръководство на тима, след като миналата година записа само 9 мача под рамката на Барселона, а през тази кампания се появи само за Купата на Краля срещу третодивизионен отбор.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ