Александър Николов – сред световния елит на волейбола за 2025 година

Едва на 22 години, Александър Николов се нарежда сред тримата най-изявени волейболисти на планетата за 2025 година, според престижната класация на Международната федерация по волейбол (FIVB). Това признание не само издига личния му престиж, но и затвърждава позициите на България сред водещите сили в световния волейбол.

Новината стана факт, след като FIVB разкри имената на състезателите, заели местата от четвърто до десето в световната ранглиста. Сред тях блести и капитанът на националния ни отбор – Алекс Грозданов, който се класира на осма позиция.

Още един млад български талант, 19-годишният разпределител Симеон Николов, впечатли експертите и се нареди шести в света.

В челната десетка попаднаха и други изявени имена – полякът Якуб Кохановски зае четвъртото място, а през следващите дни FIVB ще обяви официално кои са тримата най-добри. Очакванията са Александър Николов да бъде сред тях, редом до италианските звезди Алесандро Микиелето и Симоне Джанели, които са световни шампиони.