Божидар Саръбоюков с огромно постижение: Нов национален рекорд и световен връх за сезона в скока на дължина

11 Февруари, 2026 21:44 492 1

Българската лека атлетика отново е на световния връх

Божидар Саръбоюков с огромно постижение: Нов национален рекорд и световен връх за сезона в скока на дължина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Божидар Саръбоюков изуми спортната общественост, след като прелетя 8.45 метра в скока на дължина по време на престижния международен турнир по лека атлетика в Белград. С този феноменален резултат младият талант не само подобри националния рекорд, но и оглави световната ранглиста за сезона.

Само преди броени дни Саръбоюков бе записал 8.39 метра във френския град Мец, но сега надмина собственото си върхово постижение и остави конкуренцията далеч зад себе си.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов демонстрира изключителна форма, като реализира рекордния скок при петия си опит. Така Божидар излезе еднолично начело в световната класация, изпреварвайки досегашния лидер и световен шампион Матия Фурлани, с когото до момента деляха първото място.

Саръбоюков, който бе избран за Атлет №1 на България за изминалата година и стана европейски шампион на закрито в Апелдоорн, започна състезанието с 8.23 метра, след което последваха 8.26 и 8.29. В четвъртия си опит той постигна впечатляващите 8.45 метра, а в останалите два опита допусна фаул.

В оспорваната надпревара Саръбоюков остави зад себе си гръцкия ас Милтиадис Тентоглу – носител на всички възможни титли в дисциплината, който този път се задоволи със среброто и резултат от 8.27 метра. Бронзът отиде при ямайския скачач Кери Маклауд, който се приземи на 8.22 метра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    3 0 Отговор
    България още има достойни хора, които да я представят и прославят пред света, за разлика от 240-те ни жълтопаветни провала, които ежедневно ни карат да се срамуваме.

    21:49 11.02.2026

