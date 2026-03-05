Пловдивски бизнесмен влиза в управлението на Локомотив Пловдив

В ръководството на футболния клуб Локомотив Пловдив се появи ново лице, което обещава свежи идеи и стабилна подкрепа за развитието на детско-юношеската школа, информира "Тема Спорт". Става дума за известния пловдивски предприемач Ташо Ташев, председател на Сдружение „Магията на Пловдив“ и собственик на „Тарос Трейд БГ“ ООД. Новината бе потвърдена от собственика на „черно-белите“ Христо Крушарски, който изрази благодарността си към Ташев за ангажимента и помощта към младите таланти на клуба.

„Появи се човек, който заяви, че ще подкрепя школата. Благодаря му за това. Вече е част от управлението. Надявам се скоро да се присъединят още партньори“, сподели Крушарски във вторник, без да разкрива името на новия член.

Ташо Ташев не е непознато име в спортните среди на Пловдив. Вече повече от година той активно инвестира в бъдещето на Локомотив, като чрез Сдружение „Магията на Пловдив“ подпомага финансово и материално академията на клуба. Организацията, основана на 14 февруари 2025 г., е естествено продължение на фенската група „The Magic of Plovdiv“, която вече шеста година подкрепя школата с различни инициативи и дарения. Бизнесменът, който притежава още няколко фирми в града под тепетата, е дългогодишен радетел за развитието на детско-юношеския спорт в региона. Под негово ръководство сдружението редовно осигурява необходимите пособия и оборудване за младите футболисти на Локомотив.

Въпросът дали тази подкрепа ще се разшири и към първия отбор на „смърфовете“ остава отворен. Засега оперативното управление на клуба е в ръцете на изпълнителния директор Тома Цилев, който заедно с Ташев работи в тясно сътрудничество за бъдещето на Локомотив Пловдив и неговата школа. С новото попълнение в управлението, „черно-белите“ се надяват на още по-успешно развитие и стабилност, както за академията, така и за целия клуб.