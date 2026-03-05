Левски в надпревара с времето: Търси нов нападател след контузията на Сангаре

Футболният клуб Левски е изправен пред неочаквано предизвикателство, след като основният им нападател Мустафа Сангаре получи сериозна травма, която ще го извади от игра за близо два месеца. Това развитие разтърси спортно-техническия щаб на "сините", които спешно се оглеждат за ново попълнение в атаката. В опит да запълнят празнината, ръководството на Левски вече е влязло в контакт с редица футболни агенти, с надеждата да открие свободен агент, който да се присъедини към отбора.

Според източници на "Мач Телеграф", търсенето е ограничено до играчи, които не са били част от друг клуб преди 24 февруари – датата, на която трансферният прозорец в България официално затвори врати. Това означава, че единствената възможност за нови попълнения са футболисти без договор. Задачата изглежда почти като мисия невъзможна – повечето свободни играчи или не са в оптимална форма, или се възстановяват от дълготрайни контузии. Въпреки това, на "Герена" не губят надежда и са решени да намерят решение, което да подсили атаката в решаващите моменти от сезона.

Допълнително главоболие за треньорския щаб създава и ситуацията с Хуан Переа, който вече има пет жълти картона и е на ръба на наказание при следващи провинения. Към това се добавя и несигурното състояние на Карл Фабиен, чиято дата на завръщане остава неясна, както и слабата форма на Рилдо, който до момента не успява да впечатли с изявите си. В този критичен момент, Левски е изправен пред сериозно изпитание – да намери качествен нападател, който да помогне на отбора да остане конкурентоспособен в битката за челните позиции.