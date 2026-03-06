Илия Груев с престижна номинация във Висшата лига

Българският полузащитник на Лийдс Юнайтед, Илия Груев, привлече вниманието на футболната общественост на Острова, след като бе отличен с номинация за наградата за най-креативно изпълнение във Висшата лига за месец февруари. Това признание идва след изключителното му представяне в двубоя срещу Нотингам Форест, където Груев демонстрира класа и визия на терена.

В споменатия мач, игран на 6 февруари, националът на България впечатли феновете и експертите с брилянтна асистенция към Джейдън Богъл. С едно прецизно и далновидно подаване от собствената си половина, Груев буквално разсече защитата на Форест, предоставяйки на Богъл възможност да се озове очи в очи с вратаря и да открие резултата за Лийдс. Това майсторско изпълнение не остана незабелязано и заслужено му донесе място сред най-добрите за месеца.

Любопитен факт е, че наградата за най-креативно изпълнение е сравнително нова инициатива във Висшата лига, като за първи път бе връчена през януари тази година. Тогава отличието отиде при Бруно Гимараеш от Нюкасъл, а сега Груев има шанс да последва неговия пример и да прослави българския футбол на английска земя.

Five moments of pure class and creativity 😍



Vote now for February’s @AdobeExpress Creative Moment of the Month 👇 — Premier League (@premierleague) March 6, 2026

Сред останалите номинирани за февруари се нареждат още имената на Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Доминик Соланке (Тотнъм), Малик Диуф (Уест Хам) и Илиман Ндиайе (Евертън).

Гласуването за най-креативно изпълнение на месеца вече е отворено на официалния сайт на Висшата лига и ще продължи до 14:00 часа българско време на 9 март (понеделник).