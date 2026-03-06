Новини
Ханзи Флик сравни млад талант на Барса с Филип Лам

6 Март, 2026 19:08 467 0

"Шави Еспарт впечатлява с изключителна увереност, когато топката е в краката му", каза наставникът

Ханзи Флик сравни млад талант на Барса с Филип Лам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Треньорът на каталунския гранд Барселона, Ханзи Флик, изненада футболната общественост с интересна аналогия между младия талант Шави Еспарт и легендарния германски футболист Филип Лам.

В навечерието на сблъсъка с Атлетик Билбао на стадион „Сан Мамес“, Флик не скри възхищението си от качествата на юношата, който се очаква да направи своя дебют за първия отбор. „Шави Еспарт впечатлява с изключителна увереност, когато топката е в краката му. Виждам в него много от качествата, които притежаваше Филип Лам – универсалност, интелигентност и стабилност както в защита, така и в полузащитата. Той е способен да се справя отлично на няколко позиции, което е рядкост за толкова млад футболист“, сподели Флик пред медиите.

Наставникът на „блаугранас“ не пропусна да похвали и друг обещаващ играч от школата – Алваро Кортес. „Кортес е в отлична физическа форма, левичар е и може да бъде използван на различни постове. Това ни дава ценна гъвкавост в състава“, допълни германецът.

В допълнение към добрите новини за младите таланти, Флик внесе яснота и относно възстановяването на Пабло Гави. „Гави ще пътува с отбора, вече тренира с останалите, но все още не е напълно готов за игра. Вероятно ще бъде на разположение след паузата за националните отбори. Що се отнася до Педри, той е готов да се включи, но ще трябва внимателно да разпределим игровото му време“, уточни треньорът.

Въпреки преднината пред Реал Мадрид в класирането, Флик подчерта, че сезонът е дълъг и всичко може да се промени. „Важно е да останем концентрирани и да гледаме напред. До края на май има още много мачове, а контузиите са част от играта. Трябва да приемем случващото се и да продължим да се борим“, завърши германският специалист.


